Otvoria sa v septembri materské školy? Odborníčka vystríha pred jednou vecou

Materské školy by v septembri nemali mať problém s otvorením, pokiaľ v ich obci či meste bude priaznivá epidemiologická situácia.

Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Rady pre rozvoj materských škôl Michaela Vargová. Poznamenala, že vhodné by bolo, ak by každý pristupoval k riešeniam v prípade druhej vlny racionálne a s rozvahou.

Materské školy sú podľa Vargovej pripravené, majú nastavené pravidlá zabezpečovania dezinfekcie a bezpečnosti priestorov. Majú tiež dôveru v ministerstvo aj v Úrad verejného zdravotníctva, že nastavia metodiku tak, aby boli prípadné problémy či pochybnosti zvládnuteľné. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR plánuje 18. augusta predstaviť verejnosti podrobný plán opatrení v prípade druhej vlny šírenia ochorenia COVID-19. Na margo posledných usmernení ministerstva školstva Vargová uviedla, že boli postačujúce, no mali tendenciu celoplošne usmerňovať aj to, čo sa nedalo, napríklad odpočinok detí či stravovanie.

Za sporné Vargová považuje aj preberanie detí inými osobami ako učiteľom. Podľa nej sa preberanie detí inými osobami ako učiteľom „bije“ s vyhláškou o materskej škole, kde preberaním dieťaťa od rodiča preberá zaň učiteľ plnú zodpovednosť a do tohto procesu nesmie vstupovať ďalšia osoba. „Obmedzovať vstup rodičov do spoločných priestorov tiež nemá význam a už vôbec nie prvé dni či týždne pri nástupe, keď prebieha adaptácia. Učiteľka musí prebrať dieťa priamo od rodiča, dieťa sa má cítiť bezpečne každú jednu chvíľu, nemá ho hore dole po budove vodiť nejaká iná osoba,“ vysvetlila. Aj v prípade obmedzovania počtov detí v triedach by bolo potrebné tieto počty definovať podľa priestorových podmienok danej školy a urobiť by to mal regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zároveň dodala, že najlepšie by bolo, ak by k znižovaniu počtov nedošlo a materskú školu mohli navštevovať všetky deti.

V prípade druhej vlny pandémie očakáva Vargová, že zriaďovatelia sa nebudú správať k učiteľom materských škôl ako k učiteľom „druhej kategórie“. Teda, že si nebudú vynucovať dovolenky, prekážky v práci, či OČR a práceneschopnosť a brániť im tak učiť na diaľku, aj keď majú možnosti. Dodala, že opakovať by sa nemalo prepúšťanie či práca „na čierno“.

„Ukázalo sa pekne, ktorým starostom a primátorom záleží na deťoch a chápu funkciu materskej školy a potrebu predprimárneho vzdelávania a ktorí ich berú ako zariadenia na postráženie detí, kým sú rodičia v robote,“ uviedla. Doplnila, že aj ministerstvo školstva by malo prispievať k rozširovaniu a upresňovaniu povedomia verejnosti o dôležitosti predprimárneho vzdelávania.

Vargová podotkla, že zriaďovatelia by mali mať včas informácie o podpore, a to či už finančnej alebo inej. Konštatovala, že ak by včas vedeli, že dostanú finančnú podporu, nemuselo by dôjsť k núteným PN, OČR učiteľov, či prekážkam v práci a bráneniu vzdelávania na diaľku. Celé to podľa nej súvisí aj od kvality a odbornosti riadenia materských škôl na strednej úrovni. „Je potrebný partnerský prístup zriaďovateľ-riaditeľ-učiteľ-rodič, inak deťom nepomôžeme,“ uzavrela.