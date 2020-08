Petržalskí rodičia sú zúfalí, 770 detí neprijali do škôlok: Toto nemáme šancu zvládnuť!

Neuveriteľné! Rodičia viac ako siedmych stoviek detí v Petržalke sú zúfalí.

Miesto v štátnej škôlke nedostali. Problém nie je ale len v tejto mestskej časti, ale zápasí s ním celé hlavné mesto. Ako budú rodičia týchto detí postupovať a aké riešenia pripravujú starostovia?

Stovky rodičov nevedia, čo spravia, aby dostali deti do škôlky. Ak sa im to nepodarí, jeden z nich pravdepodobne zostane doma, aby sa potomkovi venoval a druhý bude musieť zvládať často aj dve práce, aby domácnosť zvládli. Živým príkladom je aj Mário (32) z Petržalky, ktorý má dve práce, nakoľko manželka zostala s dcérkou doma.

„Naša Ninka (3) by mala ísť do škôlky. Skúšali sme podávať prihlášky už skôr, že či sa zadarí ale rátali sme s tým, že je ešte malá. Avšak teraz už má vek, kedy by do škôlky ísť mala. Poslali sme už 12 prihlášok do šiestich škôlok. Všetky zamietli. Najväčší problém máme s tým, že vieme o prípadoch, kedy sú do škôlok prijaté deti, ktoré nemajú dôvod byť uprednostnené - súrodenec v škôlke, staršie ako naše, skôr podaná žiadosť a iné. Zo škôlok vám ale nepovedia dôvod, prečo vaše prijate nebolo,“ uviedol zúfalý Mário.

„Kapacity sa rekonštrukciou existujúcich priestorov tento rok rozšírili o tri triedy, MŠ Röntgenova, MŠ Turnianska a MŠ Lietavská. Do konca tohto roka majú pribudnúť ešte dve triedy, na MŠ Bohrova a potom sa bude pokračovať v rozširovaní kapacít o jednu triedu na MŠ Iľjušinova MŠ Pifflova,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Problémy majú aj inde

Situácia je alarmujúca a rodinám nepomáhajú ani uprednostnenia v rámci škôlky, kde už jedno dieťa majú. „Napriek podaniu prihlášky v riadnom termíne sme sa opäť do škôlky nedostali. Tento istý problém sme mali aj pri dcére, ktorá do predškolského zariadenia nastupovala práve kvôli nedostatku miesta o rok neskôr. Pri synovi nám dokonca nepomohlo ani uprednostnenie detí, ktorých súrodenci už škôlku navštevovali. Dostať v dnešnej dobe dieťa do štátnej škôlky je doslova zázrak,“ povedala znechutená Katarína (37), ktorá býva na Karadžičovej ulici.

Keďže sa ulica nachádza medzi Starým Mestom a Ružinovom, a je tak možné, že môže vzniknúť problém s umiestnením do škôlky v jednej z častí, čo sa Kataríne stalo v Starom Meste.

Koľko neprijatých detí do MŠ majú mestské časti:

Petržalka 770 detí

Počet neprijatých detí vo veku od 3 rokov je 770, z toho je 20 detí so špeciálno-výchovnými potrebami. Predškolákov prijali všetkých. Vedenie mestskej časti hľadá riešenia. V riešení je aj obnova staronovej MŠ na Hrobákovej ulici. Nedávno sa podarilo získať polovicu budovy MŠ od Hlavného mesta Bratislavy, pričom k dispozícii je iba 1 poschodie, druhé poschodie využíva nájomník. Najefektívnejším riešením by bolo získať do rúk aj druhú polovicu budovy, ktorá je vo vlastníctve Ministerstva vnútra SR, čím by sme dokázali vytvoriť až 8 nových tried a prijať tak 176 detí.

Staré Mesto 0 detí

Má dostatočný počet miest v materských školách. Aj keď sa stane, že nevie obratom zaistiť miesto, v horizonte niekoľkých mesiacov požiadavku na umiestnenie dieťaťa reflektuje. Rozširovanie kapacít materských škôl je náročné. K dispozícii síce sú vhodné priestory, kde by sa mohli vytvoriť nové triedy materských škôl, avšak nepriaznivá je personálna situácia. Rozšírené kapacity MŠ si vyžadujú väčší počet pedagogických pracovníkov.

Rača 205 detí

- Nepodarilo sa umiestniť asi 205 detí. Aj Račatak ako ostatné časti Bratislavy rieši nedostatok miesta v škôlkach. Aktuálne dokončila stavbu úplne novej MŠ na Novohorskej ulici, ktorá od septembra prijme 96 detí. Zároveň pripravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalšej škôlky na Kadnárovej ulici. Prijali sme 332 detí do 8 materských škôl. Situáciu riešime a veríme, že v nasledujúcom školskom roku postavíme novú škôlku pre 90 detí.

Ružinov 250 detí

Počet neprijatých detí je približne 250. Vo veku 6 rokov ich bolo len niekoľko, ale ani v týchto prípadoch rodičia nepožiadali o prehodnotenie rozhodnutia. Rodičia môžu škôlku kontaktovať aj v priebehu roka, pretože sa môže stať, že sa nejaké miesto uvoľní, napr. dieťa nezvládne adaptačný proces, rodičia sa presťahujú a pod, 6-ročné deti sa neumiestňujú do tried s menšími, keďže sa majú pripraviť na školu.

Devín 13 detí

Naša mestská časť mala 33 žiadateľov o umiestnenie v MŠ. Bolo prijatých 20 detí, 13 detí museli zamietnuť z kapacitných dôvodov. Bohužiaľ režim nútenej správy nám neumožňuje rozširovať kapacitu MŠ.

Vrakuňa 130 detí

Z celkového počtu prihlásených detí do škôlok neprijali 130. Z toho 70 ich nespĺňalo podmienky prijatia do MŠ, pretože nespĺňali vek. 60 detí, ktoré podmienky spĺňali kvôli plnej kapacite prijať nemohli. 50 detí mimo Vrakune a 10 detí z Vrakune. Pred dvoma rokmi však otvorili novú materskú školu so 100 žiakmi v štyroch triedach a do budúcna sa bude snažiť tieto počty navýšiť.

Karlova Ves 0 detí

Sú umiestnené všetky 3-ročné deti s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Problém majú rodiny, ktoré tam nemajú trvalý pobyt. Karlova Ves nepatrí medzi mestské časti s intenzívnym developerským rozvojom, aj preto sa v budúcich rokoch očakáva len prechodný, mierny nárast počtu detí.

Jarovce 99 detí

Pre školský rok 2020/2021 bolo v mestskej časti Jarovce podaných 100 žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2 - 6 rokov. Prijatých bolo 34 detí a neprijatých 99. Mestská časť plánuje problém riešiť výstavbou novej materskej školy, na ktorú už má stavebné povolenie, ale ešte chýbajú financie na vybudovanie.

Prednostne prijímané deti:

- deti s odloženou (alebo dodatočne) povinnou školskou dochádzkou

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti z danej lokality

- deti zamestnaných zákonných zástupcov

- dieťa staršie ako 3 roky, ktoré má v tej istej MŠ súrodenca