Obhajca titulu prvýkrát s prehrou, futbalisti DAC opäť rozstrieľali súpera

Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Fortuna ligy.

V stretnutí sobotného 3. kola prehrali na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 vlastným gólom Mitcha Apaua zo začiatku druhého polčasu. Zverenci Jána Kozáka ml. po dvoch triumfoch 5:0 v úvodných dvoch kolách neuspeli v generálke na stredajší duel 1. predkola Ligy majstrov 2020/2021 na pôde KÍ Klaksvik na Faerských ostrovoch.

Obe mužstvá hrozili v úvode najmä z protiútokov. Po zakončení Hrnčára zakročil Šulla v bránke Slovana, na opačnom konci potiahol rýchlu kontru Daniel, Weiss našiel v šestnástke Ožbolta, ktorého pokus zlikvidoval domáci brankár Chovan. Stav sa zmenil v 25. minúte a Slovan inkasoval prvýkrát v novej fortunaligovej sezóne. Po priamom kope hlavičkoval Balaj do žrde, z dorážky však otvoril skóre Duga.

Obhajcovia titulu odpovedali už o šesť minút neskôr, keď sa po centri Daniela presadil z hranice šestnástky presne umiestnenou hlavičkou Ožbolt. Oba tímy sa mohli dostať do vedenia ešte pred prestávkou, po ďalšom z rýchlych protiútokov sa k zrazenej lopte dostal Balaj, no prestrelil bránku. Ratao vzápätí neprekonal Chovana a do šatní sa išlo za vyrovnaného stavu.

Ten nevydržal dlho po zmene strán, ViOn sa vrátil do vedenia v 47. minúte. Hrnčár potiahol rýchlu útočnú akciu a poslal prízemný center pred bránku súpera, kde si loptu do vlastnej siete zrazil Apau. Hosťujúci kouč reagoval na nepriaznivý vývoj viacerými striedaniami a po vyše hodine hry mohli jeho zverenci druhýkrát v zápase vyrovnať. Petrák vystrelil spoza šestnástky, ale gólovú radosť mu bravúrnym zákrokom zmaril Chovan. Ten neinkasoval až do záverečného hvizdu a Zlaté Moravce si po dvoch remízach pripísali do tabuľky cenné premiérové víťazstvo.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:1)

Góly: 25. Duga, 47. Apau (vlastný) - 31. Ožbolt. Rozhodovali: Glova - Hancko, Štrbo, ŽK: Balaj, Ďubek, Tkáč - Bajrič, Petrák, Henty

ViOn: Chovan - Čögley, Menich, Moško, Chren – Duga, Grozdanovski – Hrnčár, Ďubek (90.+ Haspra), Kovaľ (83. Orávik) – Balaj (90.+ Tkáč)

Slovan: Šulla - Pauschek, Apau, Bajrič, Lovat - Nono, Petrák (70. De Kamps) - Weiss (59. Henty) - Daniel (82. Medveděv), Ožbolt (70. Medved), Ratao (59. Čavrič)

Po triumfe v úvodnom kole nad Sereďou vyhrali 6:0 aj v sobotňajšom zápase 3. kola doma s Nitrou. Dunajská figuruje na čele tabuľky s plným počtom bodov a skóre 14:1, Nitra je s tromi bodmi ôsma.: 42. Friede, 45.+ Davis (z 11 m), 56. Divkovoič, 60. Kalmár (z 11 m), 73. Davis, 85. Bednár.: Kružliak – Pozor, Poláček, ŽK: Mustafić, Faško, Záhumenský (všetci Nitra), 5831 divákov: Jedlička - Blackman, Kružliak, Müller (81. Malý), Davis (73. Njie) – Schäfer (82. Bednár), Kalmár, Balič, Friede (73. Mendez) - Ramirez, Divkovič (64. Fábry): Šipoš - Kuník, Podhorín, Kolčák, Záhumenský - Mustafić – Šefčík (46. Fabiš), Vrábel (46. Hovhannisyan), Adamec, Chobot (78. Danek) – FaškoFutbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy nad AS Trenčín 4:2. Zápas dvoch tímov, ktoré hrajú domáce zápasy na jednom štadióne, otvorili prvé šance Žilinčana Jakuba Paura. Kým v prvej a druhej bol v ofsajde, v tej tretej -V 7. minúte tak bolo 0:1. O dve minúty neskôr už mohlo byť 0:2, Myslovič však bombou opečiatkoval brvno domácej brány.

Nasledovalo viacero náznakov šancí na oboch stranách. V 22. minúte len centimetre delili priamy kop El Mahdiouiho od toho, aby skončil v šibenici. Na ihrisku to iskrilo, zvýšil sa počet faulov aj žltých kariet. V 28. minúte zakončil výpad z pravej strany Bukari len pozemným pokusom, ktorý Petráš zneškodnil. Len o pár chvíľ neskôr prenikol zo stredu ihriska Bukari a prihral Čatakovićovi, ktorý z hranice šestnásty mieril len tesne vedľa. Vyrovnaná hra sa prelievala zo strany na stranu.

V 41. minúte skúsil strelu z diaľky Trenčan Šulek, Petráša však nezaskočil. O minútu neskôr si ďalší z únikov Bukariho po pravej strane takmer napálil Vallo do vlastnej brány, opečiatkoval však len brvno. Z následného rohového kopu nepochopiteľne trafil loptu rukou Kopas a rozhodca musel písknuť penaltu. V poslednej minúte prvého polčasu si Čataković postavil loptu na biely bod a mieril presne k pravej žrdi 1:1. V nadstavenom čase ešte mohli ísť Trenčania do vedenia po prekvapivej akcii. Ghali sa ocitol zoči-voči Petrášovi, prekonal ho, no z čiary zvládol loptu vykopnúť Minárik.

Druhé dejstvo sa začalo ďalším Bukariho únikom napravo, zakončil ho však strelou mimo.Gól Žilinu nakopol, Trenčín sa snažil hroziť z protiútokov. Žilina mohla ísť do dvojgólového vedenia, Rusnákovo vysunutie však stroskotalo na obrane domácich, aj na zlej komunikácii Žilinčanov. V 63. minúte sa už-už mohli tešiť opäť Žilinčania, Kurminowski si výborne nabehol na center z pravej strany, jeho hlavičku však zvládol skrotiť Bergsen.

V 68. minúte sa z gólu po štandartke tešil Trenčín, padol však z ofsajdu. V 72. minúte Trenčín pohrozil po rohu, k strele sa dostal aktívny Bukari, znova však mieril vedľa. Čo nevyšlo predtým, vyšlo o pár minút neskôr. V 74. minúte šikovnú akciu zľava a center Kadáka zakončil Bukari do poodkrytej brány a bolo vyrovnané. V 76. minúte neustrážila obrana Kurminowského, ktorý však v súboji s Bergsenom nebol úspešný a gólman Trenčína jeho pokus vyrazil.

V 85. minúte sa dostali Žilinčania do výraznejšieho tlaku, Kiwiorov center si Kaprálik stihol pristaviť a z bezprostrednej blízkosti bombou prekonal Bergsena - 2:3. Pokus o vyrovnanie na seba nenechal dlho čakať, v 87. minúte to Bukari opäť skúsil z pravej strany a dobrou strelou vyprášil Petrášove rukavice. O minútu neskôr to horelo na druhej strane, akciu po pravej strane potiahol Kaprálik, na jeho strieľanú prihrávku pred prázdnou bránou však nestačili hostia zareagovať. V nadstavenom čase mali Žilinčania výhodu penalty, Rusnákovi pomohol na zem Yem a k pokutovému kopu sa postavil Bičachčjan. Na jeho strelu nemal brankár nárok a tak to už bolo 2:4. Do konca zápasu sa pred 1210 divákmi už nič nestalo a tak videli diváci pod Dubňom šesť gólov.

AS Trenčín - MŠK Žilina 2:4 (1:1)

Góly: 45. Čataković (z 11 m), 74. Bukari - 7. Paur, 51. Iľko, 85. Kaprálik, 90.+ Bičachčjan (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický – Straka, Jekkel, ŽK: Ghali - Minárik, Kopas, Javorček, 1210 divákov.

Trenčín: Bergsen – Yem, Šulek (81. Križan), Kapuadi, Pirinen – El Mahdioui, Corryn (65. Zubairu) – Bukari, Kadák, Ghali – Čataković (65. Ikoba)

Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Javorček (78. Kiwior)– Bernát (75. Bičachčjan), Gono, Myslovič – Iľko (59. Rusnák), Paur (59. Kurminowski), Ďuriš (75. Kaprálik)

a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Východniari sú s tromi prehrami a skóre 0:10 na poslednom mieste.: 43. Malec, 68. Piroska, 78. Addo.: Kráľovič – Roszbeck, Košecký, ŽK: Moses – M. Kolesár, Phillips, Begala, Hirnij, 837 divákov: Fryšták – Ólafsson, Didiba, Nemec, Šalata – Addo – Moses (79. Marie), Duda (69. Totka), Piroska (89. Mašulovič), Yenne – Malec: Dráb – M. Kolesár, Soler, Vovkun, Mendez (79. Vojtko) – Begala (89. Rečičár) - Popovits, Trusa (66. Hirnij), Neofytidis, Phillips (89. Tóth) – Sidibé

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy doma s ŠKF Sereď 0:0.



MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 0:0

Rozhodovali: Dohál – Bednár, Vaľko. ŽK: Brenkus, Boďa – Pankaričan, Jureškin, Duranski, Iván, Djiby Ba, Meszáros, 1155 divákov

Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Ďungel (83. Filinský), Zsigmund (83. Múdry), Kochan (59. Takáč), Brenkus, Mojžiš (70. Boďa) – R. Kružliak, Kmeť

Sereď: Yakubu – Morong, Michalík, Djiby Ba, Slaninka – Duranski – Iván (84. Meszáros), Šumský (79. Bae), Pankaričan (54. Bušnja), Jureškin (54. Tatranský) – Špehar (79. Jarovič)



: 10. Tumma - 61. Caleb. Rozhodoval: Ziemba - Ferenc, Galo, ŽK: Grič, Vlasko - Špiriak.Chríbik. 3854 divákov.: Rusov - Tumma, Anthony, Václav - Grič - Turňa, Jakubek (46. Benovič), Vlasko, Yao (83. Mihálek) - Pačinda, Cabral (64. N. Kalu): Dovec - Badolo (83. Matič), Pavlík, Špiriak, Župa - Chríbik, Weir, Petrák (62. Pellegríni) - Blahút, Calep (62. Abrahám), Fadera