Hrôzostrašný pád na Okolo Lombardska: Belgický cyklista nezvládol zákrutu a spadol z mosta!

Belgický cyklista Remco Evenepoel (20) mal ťažký pád na sobotňajšej klasike Okolo Lombardska.

V prudkom klesaní nezvládol zákrutu,Približne po dvadsiatich minútach ho odviezla sanitka, na fotografiách bol pri vedomí, no s bolestivou grimasou a fixáciou krku.

Bližšie informácie o zdravotnom stave 20-ročného Belgičana neboli krátko po nehode známe. "Remca Evenepoela ošetrili lekári a sanitka ho transportovala do nemocnice v Come. Ďakujem všetkým, ktorí mu zaželali skoré uzdravenie, veľa to pre nás znamená! Zároveň prosíme, aby ste sa vyhli špekuláciám o jeho zdravotnom stave, keď budeme mať niečo nové, budeme o tom informovať," napísal jeho tím Deceuninck-Quick-Step na twitteri.

Evenepoela považujú za jeden z najväčších talentov súčasnej svetovej cyklistiky. Tento rok štartoval na štyroch etapových podujatiach a na všetkých štyroch slávil celkové prvenstvo.