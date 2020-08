Španielské média píšu o vražde, z kabíny sa ozývajú prvé hlasy: Piqué ponúka svoj odchod z Barcelony!

Svet ešte stále predýchava zápas medzi Barcelonou a Bayernom Mníchov. Bavori našli slová už hneď po zápase, v Barcelone sú na akékoľvek vyjadrenia veľmi opatrní.

S prvými odvážnymi slovami prišiel stopér Gerard Pique (33).povedal Španiel.

„Dosiahli sme dno. Myslím, že interne musíme všetci hľadať a porozmýšľať, čo je pre Barcu najlepšie," dodal Gerard.



Vedenie klubu avizovalo, že v najbližšom týždni príde v klube k veľkým zmenám. Najočakávanejším krokom je odchod hlavného trénera Quiqueho Setiéna (61).Do Barcelony sa okamžite pustili aj popredné médiá, ktoré kritikou rozhodne nešetrili.

El País (Šp.): "Bayern ponížil Barcelonu. Mužstvo Quiqueho Setiéna nemalo nič, čím by sa postavilo na odpor sile súpera. Tím Azulgrana schytal najhoršiu porážku vo futbalovej Európe vo svojej histórii."

La Vanguardia (Šp.): "Bayern pochoval Barcelonu. Po prehre 2:8 sú hráči prezývaní Blaugrana za bláznov. Poníženie je obrovské a potrvá dlho, kým to prebolí. Aký trest, aká hanba a aký tvrdý pád... Lisabon je zrejme najtmavšia kapitola v čiernej histórii FC Barcelona."

Marca (Šp.): "Adiós Setién, ale nielen to! Bude sa musieť toho veľa zmeniť, aby sa veci napravili. Tento debakel Barce ukázal v najhoršej možnej miere neschopnosť tímu niečo urobiť proti odhodlanému súperovi, ktorý reprezentuje nemecký futbal. Od 2. do 90. min to bol obrázok maličkého mužstva, úplný protiklad giganta, za akého sa FC Barcelona považuje. Konečný výsledok 2:8 je veľké poníženie."

Mundo Deportivo (Šp.): "Historické zosmiešnenie v Lige majstrov! Výsledok 2:8 sa dosiaľ nezrodil v modernej histórii nielen FC Barcelona, ale aj celej elitnej európskej futbalovej súťaže. Hráči, ktorí tiež tvorili storočnú históriu tohto klubu, iba krútia hlavami nad svojimi výkonmi. ´My sme Barca, najlepší tím na svete´, opakoval Vidal v príprave na tento zápas. Toto všetko je už len história."

El Mundo (Šp.): "Najtrápnejšia Barcelona v histórii a koniec v Lisabone. Bol to zápas medzi športovcami a turistami a najmä celosvetová hanba. Táto Barcelona už nie je ničím. Má prezidenta Josepa Mariu Bartomeua, ktorý medzi táraninami zničil jej odkaz. Má starnúcich hráčov, ktorým dochádza energia a má tréner Setiéna, ktorý sa z cruyffistu zmenil na umelca v cirkuse hrôzy."

Goal (Šp.): "To nebol futbalový zápas, ale chladnokrvná vražda. Bola však predvídateľná so všetkou svojou neúprosnosťou. Barca tromfla svetový rekord v úbohosti. Do kroník Bayernu sa toto víťazstvo zapíše ako jedno z najviac ničivých a zdrvujúcich."



Ohlasy zo šatne Bayernu sa niesli v pozitívnom duchu, no Hansi Flick ostal nohami pevne na zemi a sústrediť sa chce na ďalší zápas. "Áno, odohrali sme úžasný zápas a môžeme sa z neho tešiť, ale všetci vieme, že je pred nami ešte veľa práce, ak chceme skončiť tam, kde chceme. Najbližšie dni musíme dobiť baterky do semifinále. Je to víťazstvo, ktoré nás posunulo do semifinále. Okej, je to pozoruhodná výhra, ale skúsení futbalisti vedia, že nás čaká ďalší zápas a my musíme podať rovnaký výkon. Prekročíme tento zápas, analyzujeme a pripravíme sa na semifinále."



"Brutálne. Je iba ťažké stráviť fakt, že sme Barcelonu zdolali takto vysoko 8:2. No pôjde to. Boli sme mimoriadne koncentrovaní od prvej minúty a chceli sme útočiť s veľkou intenzitou. A zrodil sa z toho takýto neuveriteľný výsledok. Ešte sme však neskončili," povedal Joshua Kimmich po zápase.