O odklad splátok požiadalo 170 000 ľudí: Nevinná poznámka COVID v registri môže do budúcna uškodiť

Už piaty mesiac môžu klienti bánk požiadať, pre problémy spôsobené koronou, o odklad splátok úverov.

Znamená to, že počas maximálne deviatich mesiacov tak nemusia platiť pôžičky. Banky sa so štátom dohodli, že ak klienti požiadajú o 9-mesačný odklad, nebudú mať negatívny zápis do úverového registra, a teda by sa mali potom k ďalšej pôžičke dostať bez problémov. Odborníci to až tak ružovo nevidia a varujú, že takéto nevinné označenie v registri môže klientovi zhoršiť profil.

Keď dnes niekto nezvláda splácať hypotéku či iný úver môže požiadať banku o odklad. Urobilo tak už vyše 170-tisíc ľudí a skoro 10-tisíc firemných klientov. Počas doby maximálne 9 mesiacov tak nemusia platiť splátky. Legislatíva stanovuje, že ich banky preto nedajú na „čiernu listinu“ a nebudú ich považovať za neplatičov.

„Povolený legislatívny odklad splátok úveru sa zároveň zaznamenáva v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch (úverovom registri) pričom odložená splátka sa nepovažuje za omeškanú t.j. nebráni spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a ani nezhoršuje jeho kreditnú kvalitu,“ uvádza Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej Bankovej Asociácie. Odborník však vidí možné riziká pri ďalších žiadostiach o pôžičku.

„Viem si predstaviť, že budú aj prípady, hlavne hraničné prípady klientov, kde je schválenie nového úveru na hrane a dôjde k tomu, že nový úver, aj kvôli odkladu, schválený byť nemusí,“ upozorňuje Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments. Ako dodal, banky cítia neistotu ohľadom toho, ako sa klienti po odklade splátok opäť naštartujú so splácaním a táto neistota sa môže preniesť do väčšej opatrnosti pri schvaľovaní nových úverov.

Záujem o nové požičky je menší ako vlani. „Spotrebiteľské úvery poskytnuté bankami k júnu 2020 medziročne poklesli o 4,4%. Dôvodom bol najmä pokles dopytu zo strany klientov bánk,“ uviedla Jana Kováčová, hovorkyňa NBS.