Košicami sa šíri video s podguráženým močiacim chlapom: Ľudia hovoria, že ide o popredného poslanca! Djordjevič reaguje

Močenie uprostred centra a za ranného svetla. Ľudia za aktéra toho skutku označujú popredného košického poslanca a jedného z najväčších kritikov vedenia mesta Michala Djordjeviča.

Mladíci, ktorí nakrúcali video, na výrazne podguráženého muža podobajúceho sa na osobu poslanca, pokrikujú slová: “Džordžo, ty Mišelin!”

Ako sa už v minulosti dostalo na verejnosť, Djordjevič mal v minulosti poťahovačky so zákonom pre bitku kvôli dievčaťu a ako 23-ročný dostal podmienečný trest. Podľa poslanca je to len snaha o jeho diskreditáciu. Videozáznam už rieši aj mestská polícia.

Djordjevič sa v reakcii k medializovanému videozáznamu pre Nový Čas nevyjadril konkrétne, či ide o jeho osobu. “Ja si vôbec nepamätám, že by som takúto činnosť vykonával. Ani to z daného videa nemožno posúdiť, či ide o moju osobu. Nemám dôvod a chuť zaoberať sa anonymným videom,” reagoval poslanec s tým, že občan má pri spozorovaní niečoho takého okamžite zavolať príslušníkov mestskej polície. “Niekto si to úboho natáčal a odbavil sa za pár 'lajkov' na sociálnej sieti. Kedže je vo videu akcentované moje meno, vnímam to ako snahu o moju diskreditáciu,” povedal Djordjevič. Stopy môžu viest aj k ohrdnutej láske a snahe pomstiť sa z udalosti spred 10 rokov. “Nemusí to byť politický motív,” zhodnotil.

Djordjevič poznamenal, že v centre mesta nie je veľa možností použitia verejnej toalety v skorých ranných hodinách, či počas noci. “Takéto situácie sú, bohužiaľ, v meste bežným javom. Nie je to nič príkladné, no takýchto situácií však vidím bežne viac než dosť. Dokonca aj mužov močiacich na historické budovy či kostoly,” povedal.

Poslanec zhodnotil, že keby sa video nespájalo s jeho menom, nič by na tom nebolo zvláštne “Na videu je vidieť niekoho ostrihaného na krátko s podobnou postavou ako som ja. Netvrdím, že je tam niečo príkladné, avšak v tomto prípade za tým vidím len podlú snahu siahať na meno mojej osoby. V každom prípade je takéto zverejňovanie úplne cez čiaru,” vyhlásil.

Zároveň odkázal autorovi videa, že môže byť rád, že konkrétnu osobu nie je možné stotožniť. “Mohol by totiž čeliť obvineniu za porušovanie GDPR, nakoľko žijeme v právnom štáte a zákony EÚ zakazujú niekoho len tak nakrúcať. Ja som tam na základe tohto videa nebol stotožnený a zároveň zvažujem podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa za poškodzovanie dobrého mena a ochrany osobnosti,” zakončil Djordjevič.

Prípadom sa už zaoberá aj štátna polícia. Košický krajský policajný hovorca Jaroslav Ličák k prípadu vedel zatiaľ uviesť len toľko, že v súvislosti s medializovaným videom sa v danej veci začalo konanie príslušného Obvodného oddelenia Policajného zboru v rámci Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach z úradnej povinnosti „Ex offo“.