Herečka Viki Ráková úprimne: S manželom spolu nespíme

Povedala to bez okolkov. Herečka Viki Ráková (39), ktorá hviezdi v markizáckych Susedoch, je matkou dvoch synov - päťročného Bendegúza a takmer ročného Benjamína.

S partnerom Róbertom Lakatosom (49), ktorý brunetke s drobcami naozaj veľmi pomáha, si tak spoločne nažívajú rodinným životom. Ten však nie je vždy taký jednoduchý. Ako sympatická Viki nedávno priznala, s manželom už v jednej spálni nespia. Čo môže za ich odlúčenie?

Viki Ráková spoločne s partnerom a hudobníkom Róbertom Lakatosom vychovávajú dve deti. Dvojica, ktorá už mala chlapčeka Bendegúza, len v septembri minulého roka do rodinky privítala ďalšieho synčeka Bejnamína. Toho vraj dlho plánovali a po jeho splodení sa na neho veľmi tešili. Keď sa však narodil, život sa im veľmi zmenil. Ako sympatická Viki prezradila, s polovičkou majú oddelené spálne.

„Partner sa presťahoval do hosťovskej izby,“ povedala brunetka v rozhovore so svojím hereckým kolegom Andym Krausom. Ich odlúčenie však ihneď odôvodnila. „Ja so synčekmi spím spolu v spálni. Z jednej strany je Benjamín, ktorého kojím, a z druhej Bendegúz, ktorý sa chce zase objímať,“ dodala spokojne Ráková, ktorá to berie ako dočastné riešenie a tvrdí, že manželskú krízu nemajú.

Ďalšie dieťa

Seriálová Ildikó si dokonca vie predstaviť, že by mali chlapci aj sestričku. „Raz mi jedna pani pred drogériou začala hovoriť budúcnosť, že budem mať ešte dievčatko. Veľmi som jej neverila, avšak povedala mi veci, ktoré nemala odkiaľ vedieť, a nechcela ani peniaze. Cestou domov som tak nad tým začala premýšľať a predstava dcérky sa mi aj zapáčila,“ povedala otvorene umelkyňa.

Sen o treťom dieťatku však musela okamžite zavrhnúť. „Róbert ďalšie deti nechce. On má už dve dospelé z iného vzťahu a teraz ešte dve malé. Vraj stačilo,“ ukončila s úsmevom Viki. Tá aj napriek tomu, že namiesto rodičovskej dovolenky už zarezáva pred kamerami, sa snaží byť čo najlepšia matka a svojim deťom venuje každú možnú a voľnú chvíľu.