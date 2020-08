Švidraňovej ex a otec jej synčeka: Z milovaného muža sa vykľul poriadny darebák

Už sa nechce trápiť. Slovenská speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) rozhodne patrí medzi ženy, ktoré sa len tak ľahko nevzdávajú.

Po tom, čo si prešla nešťastným vzťahom na diaľku s talianskym bubeníkom Francescom Mendoliom (39), z ktorého sa im narodil synček Gabriel (2), sa musela postaviť na vlastné nohy, čo sa jej aj nakoniec podarilo. A i keď to ako slobodná mamička nemá ľahké, ryšavka to zvláda naozaj s obdivom. Na otca svojho chlapčeka už viac nemyslí, a radšej sa sústredí na budúcnosť, ktorú si chce vybudovať.

Samoživiteľky to vôbec nemajú ľahké. Svoje o tom vie aj Švidraňová, ktorá na svojho dvojročného Gabriela ostala úplne sama. Jej bývalý priateľ, taliansky hudobník Francesco, sa o ich spoločného syna vôbec nezaujíma a s výchovou jej nijak nepomáha. Ako dávnejšie Novému Času Barbora priznala, peniaze na milovaného syna jej od neho nechodia, alebo ak áno, tak veľmi nepravidelne. „Gabrielov otec, bohužiaľ, prispieva len veľmi sporadicky, takže som sa o zárobok musela postarať sama,“ priznala nám pred pár mesiacmi smutnú skutočnosť ryšavka.

Barbora sa preto musela ihneď vrátiť do práce a na vytúženú materskú dovolenku rýchlo zabudnúť. Talentovaná herečka momentálne účinkuje v seriáli Nový život a taktiež vystupuje v Mestskom divadle Žilina. A ako sa zdá, na zázraky už nečaká. S celou situáciou sa totiž zmierila a preto už nedúfa, že by sa niečo zo strany jej expartnera zmenilo.

Na nejaké zlepšenie vzťahov tak už úplne rezignovala. So vztýčenou hlavou kráča priamo do novej, svetlej budúcnosti a minulosť už nerieši. „Gabrielovho otca sa mi už nechce komentovať,“ odpovedala nám úprimne Barbora na otázku, či svoj postoj k synčekovi ešte neprehodnotil.

Postavila sa na nohy

Barbora je sebavedomá a odhodlaná žena. Preto, keď sa so synčekom odsťahovala z Bratislavy späť do svojej detskej izby k rodičom, brala to len ako dočasnú voľbu. Už o pár mesiacov neskôr si našla aj vlastné bývanie a s roztomilým Gabrielom sa osamostatnili. „Presťahovali sme sa do trojizbového podnájmu. Chcela som, aby mal Gabriel vlastnú izbu, a som toho názoru, že každý človek v tridsiatke by mal bývať už sám,“ vysvetlila v marci svoj veľký krok, ktorý podnikla. Tým sa však nič vo vzťahu s rodičmi nezmenilo.

„Tí mi stále pomáhajú a vôbec sa nehnevajú, že som sa odsťahovala, chápu to,“ dodala spokojne Švidraňová. „Na vlastné bývanie, žiaľ, ešte nemám dostatok financií, preto nebývame vo svojom.“ Ukončila s tým, že vychovávať sama syna ale zvláda. To zreteľne vidno aj z fotiek, ktoré hrdá mama pravidelne pridáva. Chlapčekovi venuje všetok voľný čas. Fakt, že je single mama, Barbora už jednoducho dávno prijala.