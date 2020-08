Niektorým ľuďom chce vláda zrušiť doplatky: Kto ušetrí na liekoch?

Máte ťažké zdravotné postihnutie či poberáte starobný dôchodok? Od budúceho roka by ste nemuseli platiť za lieky ani zdravotnícke pomôcky. Vládna koalícia avizuje, že zruší doplatky pre vybrané skupiny obyvateľstva. Kto má nárok na refundáciu výdavkov dnes a čo sa má zmeniť?

Už platia za lieky menej a po novom nebudú platiť vôbec nič. Reč je o ľuďoch s ťažkým zdravotným postihnutím, dôchodcoch a o deťoch mladších ako šesť rokov.

Sociálny balíček, ktorý vládna koalícia nedávno predstavila, ráta aj so zrušením doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. „V tomto prípade sa vráti celá suma, nebude tam ten ochranný limit,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Štátny rozpočet by to podľa neho vyšlo na 60 miliónov eur ročne.

Analytik Martin Vlachynský z INESS nerozumie, prečo iba tieto skupiny obyvateľstva. Lepšie by podľa neho bolo, keby všetci bez rozdielu mali povinnú spoluúčasť a všetko, čo by zaplatili navyše, by dostali naspäť.„Pacient by za akékoľvek lieky platil do celkovej sumy napríklad 50 eur ročne, po jej prekročení by mal všetko hradené,“ vysvetľuje analytik. Za prvý štvrťrok 2020 poisťovne ľuďom vrátili 6,42 milióna eur.

Ktorých ľudí sa to týka

Skupina poistencov

- držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP S

- poberateľ invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku

- invalidný človek bez nároku na invalidný dôchodok

Limit spoluúčasti - 12 €



Skupina poistencov

- poberateľ starobného alebo výsluhového dôchodku

- človek v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok

- poberateľ predčasného dôchodku bez nároku na starobný dôchodok

Limit spoluúčasti - 30 €



Skupina poistencov

- dieťa mladšie ako 6 rokov

Limit spoluúčasti - 10 €



Skupina poistencov

dieťa mladšie ako 6 rokov s preukazom ŤZP alebo ŤZP

Limit spoluúčasti - 0 €

Čo je ochranný limit

- určité skupiny poistencov sa podieľajú na úhrade liekov do výšky obmedzenej zákonom

- ak tento limit prekročíte, zdravotná poisťovňa vám rozdiel vráti

- vychádza sa z ceny najlacnejšieho lieku či pomôcky

Tip

Údaj o výške sumy za najlacnejší liek je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku.

NA účet alebo poštou

- zdravotná poisťovňa vám peniaze pošle na účet alebo poštovou poukážkou

- má na to 90 dní od konca kalendárneho štvrťroka, keď ste lieky či pomôcky kúpili

- preplatok musí byť vyšší ako 3 €, inak sa pripočíta k preplatku za ďalší štvrťrok

Pre všetkých rovnako

Martin Vlachynský, analytik INESS

- Jedno z lepších riešení je spoluúčasť. Pacient by za akékoľvek lieky platil do celkovej sumy napríklad 50 eur ročne, po jej prekročení by mal všetko hradené. Niektoré krajiny (napr. Holandsko) takúto spoluúčasť používajú aj na návštevy lekára. Je to spôsob, ako motivovať ľudí, aby nezaťažovali zdravotnícky systém drobnosťami a aby zároveň boli chránení pri závažných problémoch.

Môže ísť aj o tisícky EUR

Za prvý štvrťrok 2020 poisťovne vrátili peniaze vyše 773-tisíc poistencom v celkovej sume asi 6,42 milióna eur. Z údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že najvyšší doplatok bol vo výške 16 187,56 eura! Poisťovňa ho vyplatila zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré má ťažké zdravotné postihnutie a potrebuje sprievodcu.