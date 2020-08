Herečka Zuzana Haasová o svojich najbližších: Toto je náš rodinný cirkus

Sú ako z rozprávky O troch sestrách! Rozprávka o sestre, ktorá svojou láskou a obetavosťou zachráni svoje dve sestry, sa však s príbehom Ivety (47), Moniky (43) a Zuzany (39) Haasových podobá len tým, že jedna pre druhú by obetovala čokoľvek.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Všetky tri spája láska k umeniu. A ešte dvaja bratia, o ktorých sa príliš nehovorí, no ako vraví Zuzana - sú tiež súčasťou „rodinného cirkusu“ Haasovcov.

Najmladšia Zuzana a stredná Monika sú herečky, najstaršia zo sestier - Iveta je výtvarníčka. Monika, ktorá sa preslávila už v 80. rokoch ako seriálová Bambuľka, žila niekoľko rokov v Amsterdame a momentálne sa usadila na Slovensku. Trojnásobná mama sa okrem herectva venuje aj mímovým i dramatickým predstaveniam.

Najviac vody v slovenskom šoubiznise za posledné roky namútila práve Zuzana. Moderátorka, speváčka, spisovateľka, režisérka, herečka a mama 15-ročnej dcéry Romi toho zažila za svoj život viac než dosť. Od detstva sa lieči na cukrovku, v roku 2013 jej len pár hodín po pôrode zomrela dcérka Karolínka a o tri roky na to, tesne pred pôrodom prišla o synčeka Šimonka. Za sebou má dva rozvody, no človek má pocit, že jej životným krédom je slogan: Čím horšie, tým lepšie! Večná optimistka tvrdí, že na svet sa díva cez ružové okuliare vďaka rodine, v ktorej sestry držia spolu ako tri prúty kráľa Svätopluka. „Všetky si navzájom pomáhame, povzbudzujeme sa a keď treba, robíme jedna druhej bútľavé vŕby,“ vraví Zuzka, ktorá napriek neľahkým životným skúškam rozdáva radosť.

„Keď sa mi narodila Romi, začala som sa venovať vlastnému detskému Divadlu Haaf „Nie je to typické kamenné divadlo, ale chodím po Slovensku ako cirkusantka. Naše predstavenie Cirkus Romána už poznajú deti po celej krajine, hudbu a koncerty hrá moja kapela The Susie Haas Band, už máme aj CD pre deti,“ teší sa herečka.

Hádka kvôli knihe

V tieni šoubiznisu zostala celkom dobrovoľne najstaršia zo sestier, výtvarníčka Iveta. „Vyštudovala som textilný dizajn, herectvo ma obišlo,“ prezrádza Iveta, ktorá však divadlu celkom neunikla. „Spolupracujem so sestrami na umeleckých workshopoch,“ vysvetľuje a Zuzana ju hneď doplní: „S Monikou máme Ivetku ako výtvarné jadro pre naše divadlá. Monika usporadúva v Starej Turej Festival Divné veci. Je výnimočný tým, že sa dejú divadelné, muzikálne a výtvarné veci priamo na ulici, v teréne. My sme taká cirkusová rodina, v predstaveniach sa stane, že tam hrá moja dcéra, Monikine deti, Ivetkin syn, pri workshopoch nám pomáhajú aj ostatní členovia širokej rodiny,“ smeje sa herečka, ktorá koncom roka s najstaršou sestrou vydala knihu rozprávok.

„Keď bola moja dcéra Romi malá, rozprávala som jej príbehy. Neskôr som z nich poskladala knižku a prišlo mi prirodzené, že mi to bude ilustrovať Ivetka,“ vysvetľuje Zuzana. Paradoxne, práve spoločná knižka sa stala jadrom sváru medzi inak súdržnými sestrami.

„Chcela som od Ivky, aby mi knihu ilustrovala, no ona sa zdráhala. Napokon som ju prehovorila. Každý obrázok nám poslala na ukážku a ja som ju hneď zotrela, že to nie, že to treba urobiť inak. Až sa stalo, že tesne pred dokončenim mi povedala, že to neurobí,“ prezrádza Zuzana a Iveta sa, samozrejme, bráni: „Chcela som, aby ilustrácie pôsobili farebne, aby boli obrázky plastické. Ilustrácia nie je robená na počítači, ale ručne, starou technikou. Vydavateľ však mal inú predstavu a ja som nechcela ustúpiť,“ vysvetľuje.

„Bol to pre mňa šok. Ja, mladšia sestra, som Ivetke nadávala ako decku, že to musí urobiť. Bolo mi do revu, odula som sa a Ivetka sa so mnou nerozprávala. Nakoniec sme knižku Cirkus Romána spolu dotiahli do konca,“ s úsmevom prezrádza Zuzana.