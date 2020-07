Haasová prišla o dve deti, spomína na najťažšie obdobie: Dcéra Karolínka by oslávila 7. narodeniny

Smutné výročie! Herečka Zuzana Haasová (39) to v živote rozhodne nemala jednoduché.

Osud jej hádzal polená pod nohy a len málokto by tieto ťažké skúšky zvládol. Haasová totiž prišla o dve vytúžené detičky. V roku 2013 to bola dcérka Karolínka a o dva roky synček Šimonko. Práve v týchto dňoch by mala Karolínka už sedem rokov. Herečka na svojich anjelikov myslí každý deň, no v osudný deň venovala dcérke slová do neba.

Haasová si prešla naozaj náročným obdobím. Keď sa totiž dozvedela v roku 2012, že čaká dcérku, bola šťastím bez seba. Po bábätku vtedy ešte s manželom Martinom veľmi túžili. Život to však zariadil inak a malej princeznej dotĺklo srdiečko hneď po narodení. Herečka tak prežívala chvíle plné bolesti zo straty malého človiečika. V ťažkých momentoch jej dodávala silu najmä dcérka Romanka, ktorú má z predošlého vzťahu, ako i celá rodina.

Haasová sa však nevzdala, pretože túžba mať ešte malé klbko šťastia bola silnejšia. Nakoniec sa jej to s manželom znovu podarilo a herečka otehotnela. Obrovský šok však prišiel o pár mesiacov a vtedy sa Haasovej zrútil celý svet. Synček Šimonko zomrel ešte v maminom brušku. Haasová tak prišla v krátkom čase o dve milované deti. Scenár ako z najsmutnejšieho filmu, ktorý nechce prežiť žiadna matka.

Herečka si nedávno zaspomínala na prvého anjelika, ktorý ju stráži z neba. Karolínka by totiž v piatok oslavovala narodeniny. „Dnes je deň, keď by mala naša dcérka 7 rokov, preto jediný zmysel života je len život - všetko ostatné sú zbytočné egoistické prkotiny a najlepšie sa na to hodí slovo „ryžoviny“, napísala na svojom profile na sociálnej sieti Haasová.

Mám Romanku

Herečka aj po viacerých rokoch hovorí o tomto období len ťažko. Na jej duši zostali jazvy, ktoré už nezmiznú. „Keď človek príde o deti, na to sa zabudnúť nedá, ani po rokoch. Na moje tri deti budem vždy myslieť, ale najviac na Romi,“ povedala Novému Času herečka a viac nechcela túto tému rozoberať. Haasová je známa svojím pozitívnym prístupom k životu a všade, kde sa objaví, rozdáva dobrú energiu.

Práve tento postoj bol pre ňu dôležitý aj pri životných skúškach. Viaceré ženy sa na ňu obrátili, pretože zažívali niečo podobné. Ona im veľmi rada poradila či ich aspoň povzbudila slovami. Uvedomila si totiž, že dôležité je nebyť v týchto momentoch osamelý. Pre herečku je práve dcérka Romanka všetkým, a keďže je z nej už veľká slečna, s Haasovou sú „parťáčky“ na celý život.