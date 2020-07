Slováci dovolenkujú doma, Tatry praskajú vo švíkoch: Po týchto fotkách si ich návštevu rozmyslíte!

Teplé počasie a dlhoočakavané slniečko prilákali do Tatier tisíce turistov.

Mnohí sa pre obavy z pandémie koronavírusu rozhodli dovolenkovať na Slovensku a tak sa niet čomu čudovať, že obľúbené atrakcie doslova praskajú vo švíkoch. Tí, ktorí sa rozhodli vyjsť trochu vyššie do hôr a chceli na to využiť techniku, ostali veľmi sklamaní. Čakanie v radoch na lanovky sa totiž natiahlo na desiatky minút a veľakrát bolo dlhšie ako výstup pešo. Vysoké i Nízke Tatry nemajú problém len s parkovacími miestami a preplnenými električkami. Keďže po dlhých dňoch premenlivého počasia prišlo do Tatier horúce leto, zafungovalo to na turistov ako magnet.

Preto sa v týchto dňoch k spomínaným problémom pridali ešte aj dlhočizné rady čakajúcich na lanovky. Na štvormiestnu kabínkovú lanovku z Tatranskej Lomnice na Štart sa v utorok čakalo skoro hodinu. Partia z Ostravy prišla na lanovku do Tatranskej Lomnice o 10. hodine a v rade čakali až dve hodiny. „Bolo to hrozné. Mali sme už ale kúpené lístky, tak sme si to odstáli. Ináč túra zo Skalnatého plesa na Hrebienok bola ako z rozprávky. Výhľad z magistrály a chodník až na Zamkovského chatu to bolo úžasné a na celé čakanie sme aj zabudli,“ pochválil sa najstarší z turistov Zdeněk (36).

Súhlasili s ním aj Veronika (28), Martin (30) a Eva (31). Ináč to nebolo ani na lanovke zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde sa v utorok vyviezlo skoro 3-tisíc ľudí. Pritom tá istá cesta s prevýšením 240 metrov trvá pešo aj s deťmi asi 45 minút. O niečo dlhšiu turistiku si vyžaduje cesta z Tatranskej Lomnice na Štart. Pohodlne sa tam dostanete po asfaltke s minimálnym stúpaním. Zo Štartu na Skalnaté pleso už ide lanovka s výrazne vyššou kapacitou aj prepravnou rýchlosťou.

„Keďže lanovky majú svoju limitovanú kapacitu a ľudia prichádzali, žiaľ, takmer v rovnakom čase, nárazovo sa vytvárali rady pred budovami nástupných staníc v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci. Na lanovky na cestu hore si tak hostia museli chvíľu počkať, pri ceste dole už bola preprava plynulá. Návštevníkom, ktorí sa chcú vyhnúť radom na lanovky, preto odporúčame buď si privstať, alebo potom vyhnúť sa najväčšiemu náporu medzi 9. a 10. hodinou. Keďže lanovky premávajú až do 19-tej hodiny, je dostatočný priestor naplánovať si výlet lanovkou aj bez vystávania v radoch,“ reagoval na situáciu hovorca Tatry mountain resorts Marián Ga­lajda.

Starý Smokovec 1 025 m n. m. Otvoriť galériu Lanovku na Hrebienok využilo takmer 3-tisíc návštevníkov. Zdroj: fb/tatry

Dĺžka radu: 200 m

Lanovka (cieľ Hrebienok)

dĺžka: 2 km

- jazda: 5 min.

- kapacita: 900 osôb/hod.

Tatranská Lomnica 903 m n. m. Otvoriť galériu Pred lanovkou sa tvorila takáto fronta. Zdroj: fb/tatry

Dĺžka radu: 300 metrov

Lanovka (cieľ Skalnaté Pleso, Lomnický štít)

dĺžka: 3 km

- jazda: 17 min.

- kapacita: 900 osôb/hod.