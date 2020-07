Prezidentka Čaputová a priateľ Rizman na spoločnej dovolenke: Fotky zaľúbencov hovoria za všetko

Žiaria šťastím! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) si svoje súkromie úzkostlivo stráži, no teraz urobila výnimku a podelila sa o fotky zo svojej dovolenky v slovenských veľhorách.

Okrem svojich dvoch dcér ukázala aj netradičnú fotku so svojím partnerom Jurajom Rizmanom (44), na ktorej sa držia za ruky. Vidno na nej, že sú zaľúbení až po uši a veľmi im to spolu pristane! Čaputová a Rizman sa poznajú už 13 rokov. Pár tvoria od decembra, no svoj vzťah niekoľko mesiacov tajili. Obaja sa totiž neradi vyjadrujú k svojmu súkromiu a snažia sa ho chrániť, ako najviac sa dá. S farbou vyšli von až po tom, ako ich pristihli na romantickej prechádzke v pezinských vinohradoch.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Na verejnosti sa odvtedy spolu už párkrát objavili, no väčšinou sa snažili nespôsobovať veľký rozruch a dotyky si nechali na doma. Teraz však prezidentka zverejnila veľmi raritnú fotku z dovolenky v Tatrách, na ktorej svoju lásku vôbec neskrývajú a držia sa za ruky. „Pozdravujem z dovolenky v Tatrách. Toľko krás a zaujímavých miest máme doma. Stále je dôvod, prečo sa sem vracať, stále je čo objavovať. Skvelí ľudia a nádherná príroda. Vážme si ju, rešpektujme a chráňme,“ napísala Čaputová na sociálnej sieti k fotkám, na ktorých doslova žiari šťastím.

Rizman, ktorý robí poradcu podpredsedovi parlamentu Jurajovi Šeligovi, sa o fotku so svojou láskou takisto podelil s verejnosťou. „Užívame voľno a pozdravujeme! #DovolenkaNaSlovensku,“ napísal k romantickému záberu. Obaja sú určite radi, že si na chvíľku môžu oddýchnuť od pracovných povinností, ktorých majú v súčasnosti vyše hlavy.