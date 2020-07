Tehotná žena utrpela masívne krvácanie do mozgu: Keď sa prebrala z kómy, čakalo ju to najhoršie zistenie

Nicole Gallacher prišla o svoje nenarodené dieťa po tom, čo utrpela masívne krvácanie do mozgu.

Žena bola sama doma v 22. týždni tehotenstva, keď začala pociťovať silné bolesti hlavy. Pokúsila sa zavolať manželovi Davevovi Gallacherovi a povedať mu, že niečo nie je v poriadku, no nedovolala sa. Keď telefonovala svojim rodičom, už len stratila reč a odpadla. Na miesto bola okamžite vyslaná zdravotná pomoc. Záchranári museli preraziť bočné dvere domu, aby sa k nej dostali. Bezmocnú Nicole našli ležať na podlahe, uviedol web news.com.au.

Keď si jej manžel všimol naliehavú správu od svojej manželky, okamžite utekal domov. „Prosím, príď domov, prosím, príď domov - niečo nie je v poriadku,“ prosila ho Nicole o pomoc.

Mladá žena bola odvezená do nemocnice v Austine, kde sa zistilo, že utrpela masívne krvácanie do mozgu a mŕtvicu. Pre záchranu života musela podstúpiť deväťhodinovú operáciu mozgu. Jej manželovi doktori oznámili, aby čakal to najhoršie. "Keď vám chirurg povie, že sa máte pripraviť na to, že vaša žena do rána neprežije, je to veľmi desivé. Nemyslím si, že som sa vo svojom živote niekedy bál viac,“ uviedol.

Ich nenarodené dieťa Ned muselo byť počas operácie vybrané z tela matky. Bohužiaľ bolo mŕtve. "Urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zachránili jej život, čo znamenalo, že museli vybrať nášho chlapca Neda, pretože jej pľúca a srdce nefungovali správne," povedal Gallacher.

Po operácii strávila Nicole šesť dní v kóme a v nasledujúcich dňoch naberala silu a snažila sa viac a viac komunikovať.

Počas nasledujúceho týždňa Dave stále nemohol povedať manželke, čo sa stalo. Musel čakať, kým Nicole lekári neodstránia z úst trubicu." Dotýkala sa brucha rukou, poklepala po ňom a potom použila gesto ruky, aby zistila, čo sa stalo", popísal smutnú situáciu Dave. „Vedel som, že to chce a potrebuje vedieť. Bol som jej manželom, sedel som vedľa nej a nemohol som jej nič povedať. Bola to jedna z najťažších vecí, ktoré som kedy zažil.“

Nicole Gallacher podstúpila v apríli druhú operáciu s cieľom odstrániť zvyšok nádora na mozgu. V nemocnici strávila tri mesiace a pomaly sa zotavovala. Teraz sa už dokáže postaviť a hýbať sa, v dohľadnej budúcnosti však nebude môcť pracovať. Situácia bola pre ňu veľmi zložitá v dôsledku šírenia sa koronavírusu v Melbourne. To znamenalo, že ju nemohol navštevovať manžel ani nikto z rodiny. Ako uviedol Dave, zotavovanie sa bez rodiny a priateľov bolo pre ňu náročné. Na podporu rodiny bola zriadená nadácia, z ktorej má byť zaplatená budúca starostlivosť o Nicole a nutné prerábky v ich dome.