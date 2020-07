Tehotná žena sa zobudila z kómy: To, čo sa dozvedela, nečakala ani v najhoršom sne

Prežíva najhoršie životné obdobie! 29-ročná Marzanne bola v 30. týždni tehotenstva, keď sa nakazila koronavírusom a musela ísť urgentne do nemocnice. Jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.

Ako uvádza portál The Sun, Marzanne Lennox z Južnej Afriky museli lekári kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu napojiť na prístroje. Jej hladina kyslíka bola tak nízka, že ju uviedli do umelého spánku.Kvôli opatreniam spojeným s pandémiou koronavírusu tehotnú Marzanne rodina nemohla vidieť, avšak lekári im oznámili, že jej nenarodené bábätko zomrelo krátko po tom, ako ju napojili na ventilátor. Mamička sa zdrvujúcu správu dozvedela až potom, ako sa jej zdravotný stav zlepšil a nabrala sily. „Dieťatko to nedokázalo, je s Ježišom. Bolesť jednoducho nezmizne, teraz musíme začať organizovať pohreb,“ spomína na hrozné okamihy jej otec Skip Scheepers. Lekári vykonali cisársky rez, avšak bábätko už nežilo. „To, že jej idú z tela dieťatko vybrať, sa dozvedela až krátko pred operáciou. Bolo to veľmi emotívne,“ dodal jej otec.

Marzanne mala spočiatku len veľmi slabé príznaky. Pociťovala nevoľnosť, mala upchatý nos a bolelo ju hrdlo, tak jej lekár predpísal antibiotiká.„Marzanne je bojovníčka, má silnú vôľu a nemá rada nespravodlivosť. V nedeľu sme si všimli, že jej nie je dobre, ale nikdy sa na nič nesťažovala. Nebývala často chorľavá, dokonca ani ako dieťa.opisuje jej stav jej mama Ina.

Marzanne má s manželom syna Jensena, ktorého považujú za „zázračné dieťa“, pretože sa o bábätko veľmi dlho pokúšali. Koronavírus ich teraz pripravil o vytúžené druhé dieťatko.