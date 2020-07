Kúpalisko Ryba-Anička zíva prázdnotou: Najhorší štart kúpaliska za 20 rokov

Neprajné počasie i zmena správania rekreantov. Týmto si Rastislav Földeš, správca kúpaliska Ryba-Anička, vysvetľuje katastrofálne čísla návštevnosti začínajúcej letnej sezóny.

Počas svojho 20-ročného pôsobenia totiž taký nízky počet ľudí ešte nezažil. Pandémiu z toho však neviní, keďže opatrenia sú minimálne. Otvorení sú už mesiac a mali aj dni keď u nich nebolo ani živej duše. Kúpalisko sa im teraz zatvoriť neoplatí. Preto stále veria v tropické horúčavy, ktoré doslova vyženú Košičanov k vode.

Správca kúpaliska Ryba-Anička tento rok spolu s majiteľmi do poslednej chvíle váhali, či areál vôbec otvoria. „Samotné spustenie nás stojí do 15-tisíc €. Musíme vyčistiť bazény, naštartovať techniku, upraviť areál a zaplatiť personál,“ priblížil Rastislav Földeš a dodal, že kvôli koronakríze mali len mesiac na prípravu a kúpalisko otvorili 26. júna. „Viac škôd by nám vzniklo, keby sme vôbec neotvorili,“ dodal správca s tým, že by ich mrzelo, ak by prišlo dobré leto a oni by zostali pre návštevníkov zatvorení.

Veľkým sklamaním pre nich bolo chladné počasie, keď mali minimum návštevníkov. Na prevádzku pritom potrebujú tím aspoň 8 ľudí zložený z plavčíkov, pokladníčok či „lehátkara“. „Denná réžia kúpaliska nás stojí až 500 €. Ak nepríde aspoň vyše 120 ľudí, sme v strate. Nemôžeme to tu celé ľubovoľne vypnúť, keď príde zlé počasie,“ zhodnotil Földeš s tým, že za posledných 20 rokov také nízke čísla nemali. „Je to katastrofa. Neverím ale, že za to môže korona. To je už naša civilizačná choroba. Pred 15 rokmi pri takomto počasí sme tu mali celé tlupy mladých, a to vtedy neboli ani tropické horúčavy,“ spomenul.

Podľa neho sa však ešte nikdy v polovici sezóny nevzdali. „Predpovede nie sú veľmi pozitívne, až do záveru augusta nemáme očakávať tridsiatky. Vlani sme boli tiež v mínuse, no pár tropických dní koncom augusta nás potiahlo,“ zakončil správca.

Boli ste sa už okúpať na kúpalisku?

Kristína (40), IT-čkárka, Košice

Otvoriť galériu Kristína (vľavo) a Katarína. Zdroj: sk Ja áno. Stále sem prídem rada kvôli príjemnej atmosfére, dobrým službám a vľúdnemu personálu. Chodím sem pravidelne už od detstva. Mám veľmi rada slnko a keď je nádej na pekný deň, vždy sem prídem.

Katarína (35) IT-čkárka, Košice

Pritiahla mu sem moja kamarátka a páči sa mi tu, majú to tu udržiavané a dobre sa tu pláva. Tento rok som na kúpalisku prvýkrát. Počasie by mohlo byť aj lepšie, ale keď máme slnko a teplo, treba to využiť.

Michal (20), vodič, Trenčín

Boli sme na Domaši, hľadali sme pláž, ale našli sme takú, kde ani nebola voda. Preto sme prišli sem do Košíc na kúpalisko. Konečne máme dovolenku a užívame si to. Na kupku máme toto leto premiéru.