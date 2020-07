Dvoch policajtov v Beskydách zasiahol blesk: Správy o staršom mužovi neveštia nič dobré

Dvoch policajtov v Beskydách na Frýdecko-Místecku v nedeľu zasiahol blesk. Jeden z nich je vo veľmi vážnom stave. Elektrický prúd mu spôsobil rozsiahle popáleniny na trupe, rukách a nohách. ČTK to v pondelok povedal hovorca moravskosliezskych záchranárov Lukáš Humpl.

Policajti mali službu v teréne. Podľa informácií ČTK nešlo o žiadny konkrétny zákrok. Blesk ich zasiahol okolo 17:00 neďaleko Starých Hamrov. "Tridsaťštyriročného muža energia blesku odhodila a pravdepodobne stratil na nejakú dobu vedomie. Neskôr však dokázal začať poskytovať prvú pomoc svojmu kolegovi," povedal Humpl. Dodal, že o rok starší policajt bol po udalosti v bezvedomí, zrejme mu zlyhal krvný obeh. Aj napriek pokračujúcej búrke sa na mieste podarilo pristáť vrtuľníku leteckej záchrannej služby.

"Pacient bol v tom čase v bezvedomí, ale s pravidelnou srdcovou akciou. Jeho stav zostával život ohrozujúci. Zasahujúci lekár u neho pri vyšetrení zistil popáleniny," doplnil Humpl. Záchranári mali na ošetrenie pacienta veľmi málo času. Búrka v okolí zosilnela, hrozilo, že by vrtuľník nemohol so zraneným odletieť. Policajta prepravil do ostravskej fakultnej nemocnice. "Pacient je vo veľmi vážnom stave," povedala ČTK hovorkyňa nemocnice Petra Petlachová. Humpl dodal, že druhého policajta zásah bleskom poranil menej. Po nevyhnutnom ošetrení na mieste ho sanitka previezla do frýdecko-místeckej nemocnice.