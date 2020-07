Neopakovateľné zásnuby: Muž si pokľakol vo chvíli, ktorá sa najbližších 6 800 rokov nezopakuje

Newyorčanovi sa podarilo zorganizovať skutočne jedinečné zásnuby. Svoju priateľku požiadal o ruku pod kométou Neowise, ktorá je voľným okom viditeľná raz za 6 800 rokov.

Vesmírny nadšenec John Nicotera (33) randil so svojou priateľkou Ericou Pendrak (26) dva roky, keď sa 18. júla vybrali na pozemok Johnovej rodiny do dedinky Old Forge v New Yorku. Ako informuje DailyMail, chceli odtiaľ pozorovať kométu Neowise, ktorá je tento mesiac viditeľná na severnej pologuli.

No John mal v pláne aj niečo iné. Nemohol si vybrať veľkolepejší moment, kedy pokľaknúť na koleno a spýtať sa tú dôležitú otázku, ako keď nad ich hlavami prelietala vzácna kométa.

John aj Erica sú učiteľmi a radi spolu prežívajú rôzne historicky jedinečné momenty, no John je taktiež veľkým vesmírnym nadšencom. Keď sa dozvedel, že kométa Neowise bude prelietať približne 160 miliónov kilometrov od Zeme, vedel, že lepšiu chvíľu na zásnuby už nenájde.

Kométa je na severnej pologuli voľným okom viditeľná raz za 6 800 rokov. Prvýkrát sa na oblohe objavila 15. júla a vidno by ju malo byť ešte do konca mesiaca.

"Teraz by sme sa mohli zasnúbiť," povedal si John. "Toto už nezažijeme a ani päť generácií po nás to nezažije." Nestrácal čas a začal plánovať výlet aj so zásnubami.

S Ericou si vychutnávali pohľad na kométu, keď si zrazu kľakol a spýtal sa jej, či si ho vezme za muža. "Každá jedna hviezda bola na oblohe, bolo to príliš jedinečné na to, aby som to nechal tak. Pamätám si na to šťastie, ktoré som cítil. Všetká nervozita bola preč. Myslel som len na to, že nesmierne milujem toto dievča a že to urobím."

"Bola som úplne v šoku. Slzy a tak," povedala Erica o jedinečných zásnubách. John chcel mať túto chvíľu navždy zvečnenú, preto zavolal svojho kamaráta, fotografa Tima Leacha, aby šiel s nimi. "Tim tam mrzol s nami, aby sme si mohli navždy pripomínať túto chvíľu," povedal John. O výslednej fotke povedal, že nikdy nevidel nič krajšie. Zamilovaný párik sa teší na to, čo ich ďalšie čaká v živote.