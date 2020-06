Anna šla na rande s mužom, o pár dní sa zasnúbil s inou: Z jeho vysvetlenia sa smeje celý internet

Žena sa podelila so svetom o bizarnú správu od muža, s ktorým sa stretávala. Zistila totiž, že sa zasnúbil so svojou bývalou priateľkou.

Anna Hense z amerického Illinois bola na prázdninách v Los Angeles, kde sa zblížila s istým mužom menom Alex. Ako informuje Mirror, začali sa stretávať. O pár dní neskôr Alex zavesil na svoj Instagram príspevok, kde oznámil, že sa zasnúbil so svojou bývalou priateľkou.

Anna bola zmätená touto situáciou a tak sa ho rozhodla na to spýtať. "Ok, počkaj, čo mal znamenať ten tvoj príspevok na Instagrame? Si zasnúbený?" napísala mu. Muž odpísal rýchlo, no jeho správa bola plná bizarností.

"Striedavo sme spolu chodili a boli rozídení od Dňa vďakyvzdania. Dozvedela sa, že sme sa my dvaja stretávali, a povedala, že ak ju nepožiadam o ruku, tak ju už nikdy neuvidím. Sme tu v Mexiku kvôli oslave narodenín jej najlepšej kamarátky a posledné noci boli divoké vďaka drogám, priateľom a tak a nečakali sme to, ale proste dnes sme to spravili. Zatiaľ nie sme zasnúbení v USA, iba v Mexiku, no je mi jasné, že to musí byť zvláštne, dozvedieť sa to z Instagramu a veľmi ma to mrzí. Neviem, čo viac povedať, si strašne super, ale Franny je dokonalá," napísal Alex. "Žijem v súčasnosti, je to šialené, no... je to môj život a milujem ju celým svojím srdcom, som rád že som ťa stretol, ale budeme pokračovať ďalej každý vo svojom živote."

Anna zverejnila tieto správy na svojom profile na Twitteri. Okamžite obehli celý svet a zazdieľali ich tisícky ľudí. "Začala som sa stretávať s týmto chlapom minulý týždeň a dnes pridal fotku, že sa zasnúbil, hahaha, v Los Angeles to žije," pripísala k príspevku. "Ešte stále sa na tom smejem," dodala neskôr.

Mnoho ľudí pripísalo svoj názor na túto situáciu. "Čo to znamená, že je zasnúbený iba v Mexiku, nie v USA, to nie je právna záležitosť, platí to všade," napísala jedna osoba. "Padla mi sánka, keď som si to prečítala. Vyhla si sa hlupákovi," píše ďalšia. "Ja... Ja by som sa veľmi rada porozprávala s týmto mužom. Mám pár otázok. Napríklad, ako to, že nevie, že keď sa zasnúbiš v Mexiku, tak si zasnúbený všade?" komentoval ďalší.

"Raz som šla von s istým chlapom a zblížili sme sa, o pár dní neskôr ma začal sledovať na Instagrame a jeho posledný príspevok bol o tom, že bude otcom dieťaťa jeho spolubývajúcej, ktorá je v skutočnosti jeho bývalou priateľkou, ale ešte sa neodsťahovala. Sú opäť spolu a majú syna," pripísala ďalšia žena svoju skúsenosť.