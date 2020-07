Žena podrezala vlastné dieťatko († 8 mes.), po otrasnom čine zavolala manželovi: Mrazivý odkaz!

„Zabila som ti dieťa.“ To sú slová, ktoré podľa susedov povedala matka z Londýna svojmu manželovi po tom, ako podrezala hrdlo len 8 mesačnému bábätku.

Celý incident sa odohral na tichom predmestí Wembley. „Pracujem ako sestra v ústave pre duševné zdravie, no niečo také som v živote nevidela,“ opísala susedka Ilona Sidorova (45) situáciu. Keď sa vrátila domov zo služby, počula pred susedným domom krik. Keď vybehla von, videla tam podľa denníka Daily Mirror policajtov, ktorí v putách odvážali ženu oblečenú celú v čiernom. „Asi 15 metrov od nej stál hysterický muž, ktorý na ňu kričal. Potom ich oboch odviezli policajti,“ opísala. Terrible news to share #Wembley https://t.co/4vMWsYKeUU — My North London (@mynorthldn) July 22, 2020

V ten večer sa neskôr stretla s ďalšími ľuďmi, ktorí žijú v okolí a jedna zo žien jej opísala čo sa v dome stalo. Žena mala prerezať hrdlo bábätka a s mrazivými slovami to povedať jeho otcovi. „Poznala som ich len ako susedov. Vyzerali byť priateľskí, žilo tam asi 8 ľudí,“ opísala Ilona.

Polícia sa k prípadu vyjadrila len stroho, no potvrdila, že zatkla ženu a v súvislosti s prípadom nikoho ďalšieho nehľadá. „Je to hrozná udalosť. Myslím na každého, koho sa táto tragédia dotkla vrátane rodiny a ľudí, ktorí na mieste boli ako prví,“ povedal v oficiálnom vyhlásení miestny policajný náčelník.