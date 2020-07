Čírová týždeň pred pôrodom zverejnila netradičnú tehotenskú fotku: Ten záber vám bude povedomý

Už sa nevie dočkať svojho bábätka. Pôrod speváčky Márie Čírovej (31) je tu čo nevidieť.

Do spoločného stretnutia s vysnívaným synčekom jej ostáva len necelý týždeň. Ešte pred veľkým dňom však talentovaná blondínka využila posledné chvíle s bruškom a spoločne so svojím manželom Mariánom Kachútom (47) a deťmi Zoe (8) a Hugom (10) si urobila tehotenské fotky. Tie majú pripomínať bývalú skupinu The Beatles, ktorá Máriu k záberu inšpirovala.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Rodina speváčky Márie Čírovej a hudobníka Mariána Kachúta sa čochvíľa rozrastie o nového člena. K 10-ročnému Hugovi a 8-ročnej Zoe tak v blízkej budúcnosti pribudne maličký braček, ktorého sa už nevedia všetci dočkať. Pred jeho príchodom na svet sa však ešte spoločne vybrali na fotenie, ktoré im má pripomínať toto netrpezlivé obdobie čakania. Sympatická speváčka zvečnila svoje posledné chvíle s tehotenským bruškom, z ktorého sa posledné mesiace veľmi teší a neustále zaň ďakuje.

„Nech je našou prioritou prežiť krásny, radostný a naplnený život,“ napísala k záberu, ako spoločne kráčajú cez priechod. Ten sa má podobať na ten od skupiny The Beatles. Anglická rokenrolová skupina sa takto nechala zachytiť ešte v čase svojho pôsobenia a odvtedy to mnoho ľudí napodobňuje. „Už len prejsť cez prechod,“ dodala speváčka, ktorú čoskoro čaká pôrod.