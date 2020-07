7 tipov na bezpečnú cestu autom na dovolenku: Vodiči, na toto nezabudnite

Nie každému vyhovuje dlhé šoférovanie za dovolenkou.

Niekoľko hodín za volantom strávite, či už je vaším cieľom Chorvátsko, alebo aj druhý koniec Slovenska. Odborníci radia, ako sa čo najbezpečnejšie a najpohodlnejšie dostať do cieľa. Dôležitá je kontrola technického stavu auta. Oproti minulosti dnes treba myslieť aj na zúriacu epidémiu koronavírusu.

1. Skontrolujte auto

Skontrolovať hladinu motorového oleja, chladiacej kvapaliny, stav brzdiacich doštičiek či tlak v pneumatikách zvládnete aj doma. Ak si na to netrúfate, radšej zverte auto do rúk odborníkov a prípadné nedostatky si dajte opraviť. Budete mať istotu, že auto je naozaj pripravené na dlhú cestu. Riskovať pokazené vozidlo počas cesty na dovolenku iste nik nechce.

2. Doplňte výbavu

Aj keď vo väčšine krajín patrí k povinnej výbave vozidla jedna reflexná vesta, nie vždy vám stačí. V prípade nehody či pokazeného auta ich totiž budete potrebovať pre každého z členov posádky. Nie je od veci mať pribalený aj hasiaci prístroj, náhradné žiarovky či ťažné lano, aj keď u nás v povinnej výbave nie sú, niektoré krajiny ich vyžadujú.

Pri dlhých trasách myslite na svoje zdravie. Vodičom odporúčame pravidelné prestávky a prechádzku, čo zníži riziko trombózy. To pomôže nielen vašim žilám, ale aj celkovému sústredeniu, zraku a únave za volantom. Vyhnite sa však pohybu na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

3. Robte si prestávky

Nezabudnite si zobrať platnú tzv. zelenú kartu, ktorá však už môže mať aj bielu farbu. Je dokladom o tom, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Platí v Európe, ale aj v časti severnej Afriky, v Rusku, Izraeli či Iráne. Klient môže mať túto poistku platnú len na Slovensku a rozšíriť sa dá aj krátkodobo.

4. Skontrolujte poistku

Pred cestou by ste mali natankovať nádrž doplna. „Čím menej zastávok na verejných miestach, tým menšie riziko nákazy nielen koronavírusom. Pred tankovaním si natiahnite ochranné rukavice a po zaplatení, než nastúpite do vozidla, si dezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom,“ radí Lenka Kalafut Lendacká zo Škoda Auto Slovensko. Mať dostatok paliva vám môže prísť vhod aj v prípade, že by ste sa dostali do dlhých kolón. Pri dotankovaní na pumpe sa snažte nakúpiť všetko, čo by ste mohli potrebovať na jednom mieste.