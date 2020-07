Nešťastní Sninčania rátajú škody po mohutnej prietrži: Utopené sliepky a blato aj v chladničke!

Mesto na severovýchode Slovenska je po nedeľňajších povodniach hore nohami.

Po krátkej prietrži mračien v popoludňajších hodinách sa voda z miestnej rieky Cirocha začala valiť ulicami Sniny a prevalila sa záhradami a natiekla aj do pivníc rodinných domov. Voči nespútanej sile prírody ostali ľudia bezradní a v pondelok začali zratúvať škody. Miestni odhadujú, že pôjde o tisíce eur, a čakajú, čo im vyplatia poisťovne.

Utopili sa mi sliepky

Jozef (60), Hurbanova ulica, Snina

Obrovské škody zatiaľ nespočítaného rozsahu eviduje aj Sninčan Jozef (60). Jeho dom je na Hurbanovej ulici najnižšie položený a najviac vody preto skončilo práve u neho a susedov. „Voda mi rozbila a roztvorila bránku, všetko to stekalo ku mne do dvora. Voda zatopila záhradu, ale aj celé vnútorné priestory prízemia vrátane pivníc,“ opísal Jozef. Hasiči na jeho dvore skončili s odčerpávaním vody krátko pred polnocou.

„Voda mi zničila chladničku s mrazničkou, ležadlo, dve zimné pneumatiky i kosačku. Počas povodne sa mi utopili aj štyri sliepky. Ani za mesiac si to sám neodpracem,“ dodal zarmútený domáci. Pomáhať s pohromou mu prišla v pondelok ráno jeho najbližšia rodina, ktorá z prízemia vynášala všetko domáce náradie a nábytok. Pán Jozef našiel ráno zablatené aj lyžice, vidličky, nože, hrnce a ostatné kuchynské zariadenie.

Mútnu vodu som vylieval vedrom