Premiér priznal, že je plagiátor a zlodej, do Matoviča sa tvrdo pustili aj odborníci: Čo všetko zmení jeho klamstvo!

Svojím správaním rozpútal veľkú diskusiu. Premiér Igor Matovič (47) odpísal svoju diplomovku z dvoch kníh bez toho, aby ich poriadne citoval.

V západných krajinách pre menšie formy plagiátorstva končili viacerí ministri, na Slovensku sa politici naďalej držia vo svojich funkciách. Matovič priznal, že je v tomto prípade zlodejom a školu flákal. Nový Čas oslovil viacero akademikov a expertov, ktorí vysvetľujú, čo môže jeho správanie urobiť a akú má krajina budúcnosť s takýmto prístupom k vysokoškolskému vzdelaniu.

Dáva signál, že štúdium je nepodstatné

Tomáš Koziak, politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied Otvoriť galériu Tomáš Koziak Zdroj: anc

- Takéto zľahčovanie podvodov nie je správne a už vôbec to nie je správne od človeka, ktorý prišiel do vlády a vyhral voľby s tým, že chce zlepšiť politickú kultúru. Ten, kto takýmto spôsobom spracuje diplomovú prácu, je vinný, ale tieto problémy naznačujú, že problém vo vysokom školstve je veľmi hlboký a bude treba prísť s radikálnymi zmenami. Dáva tým signál študentom, že na vysokoškolskom vzdelaní nezávisí, čo nie je pravda a krajina bez toho nebude prosperovať.

Premiér uštedril facku vzdelaniu na Slovensku

Oľga Gyárfášová, sociologička a VŠ pedagogička Otvoriť galériu Oľga Gyárfášová Zdroj: anc

- Premiér – ale pred ním aj iní top politici – urobil niečo, čo je neetické, sám to priznáva a nie je ochotný z toho vyvodiť zodpovednosť. Nechcem paušalizovať, ale odhalené plagiáty sú vizitkou aj univerzitného školstva. To, ako sa premiér vyjadril, je facka vzdelaniu a vzdelanosti, ktoré sú redukované na získanie titulu, nejakej bezobsažnej fasády, nezaslúženého ornamentu pred menom. Premiér vyslal signál, že získať niečo – diplom, pozíciu, výhodu, postavenie, ale aj majetok – hľadaním ľahkých cestičiek, ktoré obchádzajú etické pravidlá, je O. K. Avšak to, že sa o tom hovorí, že sa plagiátorstvo pranieruje ako neakceptovateľné, nás možno posunie k tomu, že bude takých prípadov menej.

Návrhy na zmenu sú zatiaľ bezzubé a neúčinné

Dušan Katuščák, profesor a autor príručiek o správnom citovaní v záverečných prácach Otvoriť galériu Dušan Katuščák Zdroj: anc

- Mal som možnosť vidieť všetky práce, ktoré boli podozrivé v poslednom čase, a zdá sa mi, že pán premiér je aj v tomto premiér a vedie v stupni plagiátorstva. Je na prvom mieste, na druhé miesto by som dal Danka, na tretie Kollára a na štvrté Gröhlinga. Celé je to pre mňa smutné, lebo ma zarmucuje takýto stav. Je tu bezradnosť, jednak, či sa to dá riešiť a koľko toho vlastne je. Očakávam, že vláda vynaloží maximálne úsilie, aby sa toto už nemohlo opakovať, ale zatiaľ sú návrhy také bezzubé a nebudú účinné. Napríklad o tom, že sa spätne budú dať brať diplomy. Táto ľahkomyseľnosť hraničí s rozumom.