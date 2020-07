Prekvapivý objav vo Fiľakove: Aké desivé tajomstvo spred 400 rokov odhalia kostry?

Pochovali ich na hrade. Pri prácach na obnove Fiľakovského hradu (okr. Lučenec) objavili niekoľko ľudských kostier.

Pochádzajú zrejme z konca 17. storočia, keď hrad naposledy dobýjali. Doteraz sa totiž nevie, koľko ľudí pri prestrelkách, útokoch a zapálení hradu zomrelo. Viac o kostiach prezradí až antropologický rozbor.

Svoje brány otvoril Fiľakovský hrad už prvého júla. Dovtedy však na ňom prebiehali obnovovacie práce, vďaka čomu návštevníci môžu obdivovať vynovený vínny domček, zastrešenú malú baštu či Bebekovu baštu. Keď však pracovali na vydláždení cesty smerujúcej od vstupnej brány do hradného areálu, natrafili na ľudské pozostatky.

„Neboli to klasické hroby, pretože na hradoch sa bežne nepochovávalo. Zrejme ich zahrabali narýchlo počas posledného boja koncom 17. stor. Buď ich zastrelili, alebo zomreli pri vypálení hradu,“ uviedla riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove Viktória Tittonová.

Malo by ísť o pozostatky 4 až 5 osôb, medzi ktorými bolo dieťa alebo mladá žena, pretože našli malú dolnú časť sánky. Jedna z lebiek mala zasa priestrel, malo by preto ísť o vojaka. „Aktuálne sa kosti čistia, triedia a pôjdu na antropologický rozbor, ktorý by mal odhaliť aspoň pohlavie a vek nájdených a možno aj príčinu smrti,“ ozrejmila riaditeľka. Podľa jej slov sa v okolí nachádza zrejme viacej kostí, neskôr by ich chceli preskúmať detailnejšie.