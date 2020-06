Vzácny nález, v ktorý už archeológovia na Pustom hrade ani nedúfali: Druhú časť sošky našli po 25 rokoch!

Skladačka do seba zapadla po štvrťstoročí. Na Pustom hrade pri Zvolene objavili konečne chýbajúcu časť luxusnej dýky zo slonoviny z 13. storočia.

Jedným z najkrajších nálezov z Pustého hradu je torzo rúčky zo slonoviny s vyobrazením zaľúbeného páru alebo pasovaním rytiera. To našli v roku 1996 počas výskumu Václava Hanuliaka vo veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. „Vtedy by nám ani nenapadlo, že nájdeme ďalšiu časť tohto krásneho predmetu vyrobeného v špecializovanej dielni v stredovekom Francúzsku v 13. storočí. Znie to neuveriteľne, ale po takmer štvrťstoročí sa nám to podarilo,“ prezrádza archeológ Ján Beljak.

Je výnimočná, pretože sú na nej zobrazené dve postavy, čo nebolo typické. Dýka z francúzskej dielne je ojedinelá aj luxusným prevedením. V stredoveku si ju mohla dovoliť nosiť len menšia časť obyvateľov ako šľachtici či aristokrati. „Všetci dúfame, že pri tohtoročnom výskume nájdeme jej ďalšiu časť,“ zakončil asistent Miloš Čierny.