Archeológovia jasajú: Vzácny nález vo výmoli poľnej cesty v Žiline

Príroda nám občas vydá nevšedné bohatstvo. Na prvý pohľad nenápadný predmet v tvare prevŕtanej mince bol nájdený v Žiline-Strážove.

Vo výmoli poľnej cesty v polohe pod Remenárkou objavili olovený vrchnák zo 17. storočia, ktorý uzatváral fľaštičku tzv. theriaku. Tak nazývali v minulosti všeliek dovážaný do našich končín až z Benátok. Na čo slúžil?

Nevšedný nález, ktorý objavili ešte v marci, putoval do rúk archeológa Martina Furmana z Krajského pamiatkového úradu Žilina. Ten zistil aj to, že vrchnák už v minulosti mal minimálne jedného nálezcu. „Predmet predstavuje sekundárne upravený vrchnák fľaštičky tzv. theriaku, ktorý bol obľúbeným všeliekom, dovážaným z Benátok. Na základe dostupných historických prameňov ho môžeme celkom presne zaradiť do 17. storočia. Túto zázračnú medicínu vyrábali v lekárni U zlatého pštrosa,“ vysvetľuje.

Druhotná úprava vrchnáčika prezrádza, že už mal v minulosti majiteľa. Tomu sa zapáčil a upravil si ho do podoby prívesku, pretože je na ňom vyvŕtaná dierka: „Jedna strana je bez akéhokoľvek obrazu, vrchná strana zobrazuje pštrosa s hadom v zobáku, pod ním je znázornená schematicky hlava leva sv. Marka, čo má indikovať benátsky pôvod."

Len pre dospelých

Benátsky všeliek sa prepravoval v olovených valcovitých nádobkách s obsahom okolo 30 ml, uzatvorených vrchnáčikmi z rovnakého materiálu. Používal sa ako univerzálny liek pri nevoľnosti a otravách už v 2. storočí pred Kristom. Podľa archeológa sa však neodporúčal deťom, priaznivý vplyv mal mať iba na dospelých. „Jeho zloženie, ktoré okrem iného obsahovalo ópium, rôzne korenia a hadie mäso, bolo prísne stráženým tajomstvom, čím sa značne zvyšovala jeho atraktivita a dopyt po tomto liečive. Benátsky theriak obsahoval až 60 ingrediencií. Nástupom lekárskej vedy theriak stratil opodstatnenie, keďže sa zistilo, že je to skôr placebo. V súčasnosti za theriak možno považovať známe švédske kvapky,“ povedal.

Keďže cena takejto medicíny bola kedysi vysoká, stal sa theriak vhodným objektom falšovania. V prípade nášho archeologického nálezu by však podľa odborníka malo ísť o originál.