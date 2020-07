Lukáš po 10 mesiacoch vysúdil od štátu svoje dvojičky: Po veľkom víťazstve vyhadzov z práce?!

Konečne sa dočkali a môžu byť spolu! Po takmer desiatich mesiacoch si šťastný otecko Lukáš (34) z Holumnice (okr. Kežmarok) mohol odviezť domov svoje milované dvojičky.

Toľko trvalo, kým sa mu maličkú Adelku a rozkošného Peťka (obaja 10 mesiacov) podarilo vysúdiť od štátu. Muž spod Tatier sa chce poďakovať Novému Času ako aj ďalším ľuďom, ktorí mu pomohli získať jeho vytúžené detičky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tie prišli na svet utajeným pôrodom a vlastná matka sa ich vzdala. Keďže dvojičky po pôrode nechala v nemocnici, nie je zapísaná ani v rodnom liste. To, že ide do pôrodnice, neoznámila ani ich otcovi Lukášovi. Tomu sa však podarilo zistiť, kde sa narodili a spoločne s advokátom Petrom Troščákom sa dali do náročného boja o ich získanie. „Pomocou testov DNA sa nám v spolupráci s advokátom podarilo dokázať, že som otec dvojičiek, za čo mu patrí vďaka,“ povedal pre Nový Čas otec dievčatka a chlapčeka.

Majú vlastný režim

Pred Lukášom však stál ďalší problém. Je totiž zamestnaný vo Švajčiarsku a boj o dvojičky vrcholil práve v čase najprísnejších pandemických opatrení. „Zo Švajčiarska som pravidelne chodieval na Slovensko, aby som sa s detičkami zblížil. Lenže hrozilo, že budem musieť vždy tráviť dva týždne v karanténe. Pomohli mi europoslankyňa Lucia Nicholsonová s asistentkou Lýdiou Brichtovou. Vďaka nim som získal výnimku,“ pochvaľuje si dnes už šťastný dvojnásobný otecko. Mladý muž sa nesmierne teší, že všetci traja môžu byť konečne spolu. O detičky sa stará skutočne vzorne - prebaľuje ich, kŕmi a stále sa s nimi mojká.

Problém v zamestnaní

Ešte donedávna sa o dvojičky starala pestúnka z východného Slovenska. „Dala mi aj harmonogram s denným režimom. Ten sa však do bodky nedá dodržiavať, pretože oni majú vlastný režim,“ usmieva sa mladý východniar. „Vidno, že starostlivosť o Adelku a Peťka bola na úrovni. Detičky sú zdravé a majú sa k svetu. Pestúnka si zaslúži len slová uznania,“ vraví Lukáš, ktorý za dvojičkami chodieval do centra Návrat, kde mu umožnili stretávanie.

„Som šťastný, že mám detičky doma. Musím však na chvíľu do Švajčiarska, kde mi vznikli problémy u zamestnávateľa. Dokonca ani neviem, či som tam ešte zamestnaný, lebo nemali veľa pochopenia pre moje cesty za deťmi. To sa dozviem čoskoro. Potom uvidím, čo ďalej,“ povedal Lukáš, ktorý ocenil aj pomoc nášho denníka. „Keby na môj problém neupozornil Nový Čas, možno by som sa k dvojičkám nikdy nedostal. Vďačím vám za to, že sa mi to podarilo,“ uzavrel šťastný otecko.