Wisterová je po krutom boji o deti v USA späť na Slovensku: Vrátila sa sama, utrápená a užialená

Je späť v rodnej krajine! Moderátorka Vera Wisterová (43) to má už niekoľko mesiacov skutočne náročné.

V októbri minulého roka totiž jej exmanžel Jeremy Hulsh (41) uniesol ich spoločných synov Harlowa (8) a Thea (6) z bratislavského nákupného centra. S vopred premysleným plánom sa dostal s chlapcami až do Ameriky. Užialená Vera tak vycestovala za veľkú mláku, kde ako levica bojuje na súdoch o svoje milované deti. Čo bolo dôvodom, že sa ryšavka včera vrátila na Slovensko?!

Wisterová prežíva nočnú moru, ktorú by nechcela okúsiť žiadna matka. Od októbra minulého roka žije v neistote, lebo nevie, či sa jej milovaní synčekovia Harlow a Theo vrátia na Slovensko. Tu so svojou mamou žili a našu krajinu považovali za domov. Zlom a obrovský šok nastali v momente, keď Vera v októbri minulého roka zistila, že ich jej exmanžel uniesol. Nasledovali hodiny a dni plné strachu, pretože netušila, kde sa jej chlapci nachádzajú. Jeremy sa s nimi nakoniec dostal až do Ameriky. Wisterová vycestovala za veľkú mláku, kde sa na tamojších súdoch rozpútala vojna.

Na začiatku mája Vera vycestovala naposledy, absolvovala štrnásťdňovú karanténu a musela odovzdať cestovný pas. Následne mohla mať dva týždne chlapcov pre seba za prítomnosti Verinej tety Amy Wister. Len nedávno sa konalo ďalšie, tentoraz dvojdňové pojednávanie. „Prebiehalo to cez telekonferenciu, na ktorej sa zúčastnili sudca, Vera a Jeremy so svojimi právnikmi,“ píše sa v oficiálnych dokumentoch zo súdu. Podľa informácií Nového Času sa potom Vera musela z dôvodu pracovných povinností vrátiť na Slovensko.

„Sudkyňa 24. júna nariadila, aby si Vera 25. júna ráno vyzdvihla svoj pas zo súdu, kde bol daný do úschovy ako podmienka, aby mohla byť so svojimi deťmi v USA. Súd takto rozhodol preto, aby Vera nemohla utiecť z USA aj s deťmi,“ znie stanovisko v najnovšom súdnom dokumente.