Martin Malachovský trpí sklerózou multiplex, z choroby sa zotavuje v kúpeľoch: Tajná oslava na liečení!

Bolestivé zistenie, že operný spevák Martin Malachovský (52) má sklerózu multiplex, zasiahlo nielen jeho, ale celú rodinu.

Inokedy vitálnemu a vždy usmiatemu umelcovi, ktorý nás dlhé roky tešil svojím krásnym hlasom na doskách Slovenského národného divadla, sa život obrátil o 180 stupňov. Skleróza multiplex mu postupne berie sily, ale on sa nevzdáva a kvôli zmierneniu príznakov sa rozhodol liečiť v kúpeľoch v Piešťanoch. Jeho najväčšia životná opora, manželka Iveta (55), s ním trávi každú voľnú chvíľu a ako sa zdá, za milovaným mužom neváhala presťahovať celú rodinu, aby spoločne oslávili jej narodeniny.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Iveta a Martin Malachovský patria dlhé roky k harmonickým a najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Ich láska prekvitá aj po rokoch a preto, keď približne pred dvoma rokmi prišla zdrvujúca správa, že spevák trpí autoimunitným ochorením - sklerózou multiplex - spojilo ich to ešte viac. „S Ivkou sme si tým prechádzali už dlho, vedela o každom jednom vyšetrení. Celý život sa vo všetkom radíme. Takže to vedela ako prvá. Je to úžasná, tolerantná žena, stojí pri mne a pomáha mi. Priznám sa, že súčasťou choroby je aj to, že človek si prestane veriť, začne o sebe pochybovať. Vtedy musí mať pri sebe niekoho, kto ho chápe. A Ivka a naša dcéra Kika sú pre mňa veľkou oporou,“ priznal otvorene Malachovský, ktorého správa o chorobe zložila na kolená.

„Mám za sebou niekoľko bezsenných nocí, keď som rozmýšľal a všetko zvažoval, kým som pripustil, čo to bude znamenať v praxi. Snažím sa čo najlepšie fungovať, lebo choroba ma na každom kroku hendikepuje. Zobral som to zle, veľmi zle. Šokovalo ma to. Aj som si poplakal. Pýtal som sa: Prečo? Musel som to najprv absorbovať, ani neviem, ako som tie prvé dni, týždne aj mesiace prežil. Snažil som sa to prekonať, vytesniť z hlavy, no nešlo to,“ povedal spevák o najťažších chvíľach svojho života.

Snaží sa bojovať

Malachovský sa však napriek obrovským zmenám, ktoré vstúpili do jeho života, snaží s chorobou bojovať. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, pred časom nastúpil na kúpeľnú liečbu do Piešťan, kde sa venujú hlavne jeho pohybovému aparátu. Operný spevák totiž priznal, že viac ako hlavu mu choroba ochromuje pohyb. „V bežných úkonoch mám problém zaviazať si šnúrku na topánke. Okrem toho, že sa cítim pohybovo neistý, bývam veľmi unavený. Napríklad, keď sedím a idem vstať, musím si chvíľu zvyknúť, kým to ustojím a urobím prvý krok. Tá neistota je v každom pohybe.“ Aj keď je choroba nevyliečiteľná, správnou liečbou sa dá jej priebeh výrazne spomaliť. A práve to je to, o čo sa Malachovský v kúpeľoch snaží.

Dlhé týždne však rozhodne netrávi sám. Po jeho boku stojí oddane jeho manželka Iveta, ktorá za ním cestuje vždy, keď je to možné. Inak to nebolo ani uplynulú sobotu, keď známa tvár verejnoprávnej televízie oslavovala 55 rokov. „Cestovali sme za manželom do Piešťan, aby sme oslávili moje narodeniny. Hotel mi pripravil krásne prekvapenie v podobe torty a môj muž mi daroval nádhernú kyticu kvetov. Martin bol vždy veľký džentlmen, nikdy nezabudol. Celý deň sme si spolu ako rodina veľmi užili. Vždy, keď za ním prídeme, tak kávičkujeme, chodíme na prechádzky a užívame si slniečko,“ priznala Novému Času Iveta. Tá však prezradila, že aj keď to bol pre ňu krásne strávený deň, predsa len boli momenty, keď ju prepadol obrovský smútok. „Mám splnené asi všetky sny a túžby, krásnu rodinu, skvelého manžela, neskutočne šikovnú dcérku, milovanú sestru Táničku a jej rodinu, jediné, čo mi však chýba, je moja skvelá, výnimočná mamička. Dnes sa mi chce smiať aj plakať, veľmi mi chýba,“ dodala Ivetka, ktorej smiech a pozitívny pohľad na život sú nesmierne nákazlivé.