Malachovský bojoval so sklerózou multiplex aj na javisku: Prečo som chorobu tajil dva roky!

Závažná choroba ho zrazila na kolená, no nevzdal sa! Operný spevák Martin Malachovský (52) dva roky tajil pred verejnosťou sklerózu multiplex.

Keďže je ochorenie už viditeľné a umelca obmedzuje aj v bežnom živote, dospel k presvedčeniu, že je čas odísť po 28 rokoch zo Slovenského národného divadla. Malachovský otvorene priznáva, že ťažké rozhodnutie urýchlila celosvetová pandémia koronavírusu. O manželovej drsnej životnej skúške prehovorila pre Nový Čas aj spevákova milovaná manželka Iveta (54).

Drsný verdikt lekárov - skleróza multiplex obrátil pred dvomi rokmi Malachovského a jeho rodine život o 180 stupňov. A hoci sa Martin snažil so závažnou diagnózou žiť, ako to len šlo, nakoniec musel urobiť zásadné rozhodnutie. Včera priniesol Nový Čas exkluzívny, emotívny rozhovor, v ktorom sa umelec verejne priznal k svojmu ochoreniu a prezradil, že po 28 rokoch odchádza zo SND. Rozhodnutie odísť z divadla však nepadlo zo dňa na deň. „Myslel som si, že to nejako zvládnem, ale ochorenie je natoľko obmedzujúce, že v divadle končím. Skúšal som to na javisku zvládať celé dve sezóny. Snažil som sa to nejako „prebojovať“, ale dospel som k záveru, že to nejde.

Lebo vychádzať na javisko s obavou, že nevyjdem po schodoch, alebo že spadnem, to je priveľká záťaž,“ priznal Malachovský v rozhovore a dodal, že hoci sa snaží čo najlepšie fungovať, choroba ho na každom kroku hendikepuje. „Ľudia si všímajú, že zle chodím. Skleróza multiplex mi udrela na centrum rovnováhy. Cítim sa pohybovo neistý, bývam veľmi unavený. Mám problém zaviazať si aj šnúrku na topánke,“ zdôveril sa Novému Času Martin.

Pandémia urýchlila rozhodnutie

Napriek tomu, že od potvrdenia ochorenia prešli už dva roky, fanúšikovia opery mohli Malachovského na javisku SND vidieť vo viacerých tituloch. Diagnózu však naďalej tajil, nechcel, aby ho kolegovia ľutovali. Vedel však, že raz k tomu príde. „Bol to každodenný boj - povedať im to, alebo nepovedať? Trvalo to dva roky, preto som sa rozhodol, že to už chcem zverejniť,“ vysvetlil spevák a dodal, že rozhodnutie urýchlila pandémia koronavírusu.