Liala sa z neho krv! Hubára si podala banda školákov: Šokujúce zistenie iba o 15-ročnom útočníkovi!

Na túto hubačku dôchodca Jiři (67) do smrti nezabudne. V lesoch blízko obce Ďurkov (okr. Košice-okolie) si ho v pondelok vyhliadla skupinka troch školákov a drzo si od neho pýtali cigarety. Keď im povedal, že nemá, nasledoval bitka, pri ktorej mu rozbili nos.

Chlapci v útoku pokračovali aj na neďalekej lúke. Na pomoc si priviedli troch psov, ktorých na Jiřiho nahuckali, a jeden ho pohrýzol do ruky. Starý pán ostal po útoku v šoku. S krvácajúcimi zraneniami sa z posledných síl ledva dovliekol domov.

Príšerné! Vodič autobusu odmietol odviezť ľudí bez rúška, zbili ho tak, že je v stave mozgovej smrti

Dôchodca z Ďurkova sa vybral na pondelňajšiu hubačku krátko po 7. hodine ráno. „Za hodinku som mal nazbierané plné vedro húb. Vracal som sa popri lesnom potôčiku a oni išli oproti mne,“ začal opisovať hrozný zážitok. Po tom, ako prekročil potok, zastavili ho výrastkovia. „Daj cigaretu, alebo bude bitka, povedali mi. Ja ale do lesa cigarety nenosím. Vtom mi jeden z nich vytrhol vedierko s hubami, hádzal a drvil mi ich po hlave. Ďalší z nich mi vytiahol vodu z bundy a lial ju na hlavu so slovami, či sa chcem kúpať,“ hovorí Jiří, ktorý sa obával o svoj život.

FOTKA dobitého muža nie je vhodná pre citlivejšie povahy.

Nájdete ju « TU »

„Najstarší do mňa sotil, spadol som a tí dvaja mladší ma hodili do mláky. Bol som celý od blata. Hlavu mi tam ponorili, ako keby ma chceli utopiť,“ šokuje dôchodca. Bezcitným chlapcom to ale nestačilo, začali ho kopať a udierať päsťami do tváre. „Vtedy prišli psy, boli tri. Štvali ich na mňa slovami kúsni, kúsni, ulap! Pravou rukou som si kryl tvár. Najväčší z nich, vlčiak, sa mi dolnými zubami poriadne zaťal do ruky,“ opísal Jiří momenty hrôzy. Podľa slov dobitého muža si tínedžeri na záver neodpustili posmešné slová.

Útočník je za mrežami

Jiří z posledných síl došiel domov, kde ho rodina ani nespoznala. Okamžite zavolali záchranku a zalarmovali políciu. Aj keď sa penzista už dostal z prvotného šoku, spomienky na incident v ňom stále vyvolávajú hrôzu a strach. Mal veľké šťastie, že pes, ktorý ho pohrýzol, nebol besný a rany sa mu dobre hoja. Reakciu rodičov detí sa Novému Času nepodarilo získať. Domáci tvrdia, že útočiaceho psa už utratili.

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej poškodenému mužovi spôsobili výrastkovia zranenia ako zlomeninu nosa, hryzné rany a podliatiny na tele, z ktorých sa podľa lekárskej správy bude liečiť viac ako 14 dní. Polícia útočníkov vypátrala a najstarší z nich je už umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.

„Obvinený 15-ročný tínedžer už bol za obdobný čin v minulosti trestne stíhaný. Maloleté osoby pre nedostatok veku nie sú trestne zodpovedné. Zároveň polícia vyrozumela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o protiprávnom konaní maloletých osôb. Za tieto skutky hrozí trest odňatia slobody na tri až 8 rokov, mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu,“ doplnila Mésarová.