Dvaja odborníci bez servítky o zásahu v Bratislave: Veľmi zle! Na toto nebol žiaden dôvod

Obrovskú polemiku vyvolal stredajší zásah policajnej jednotky proti mužovi (43) ozbrojenému nožom.

Pohyboval sa pred španielskou ambasádou v centre Bratislavy a ani po výzve polície nôž nezahodil. Video zo zásahu pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) sa bleskovo šírilo na sociálnych sieťach a rozdelilo ľudí na dva tábory. Jedni tvrdý zásah schvaľujú, druhí ho považujú za neprimeraný. Faktom je, že predmetný zákrok bude vyšetrovať odbor kontroly Prezídia Policajného zboru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V centre bratislavského Starého Mesta v stredu krátko popoludní tiekla krv! Polícia prijala okolo obeda na linke 158 oznámenie, že v blízkosti španielskej ambasády sa pohybuje neznámy muž s nožom v ruke. Na miesto bola vyslaná hliadka, musela však prísť aj zásahovka. Ozbrojený muž na výzvy policajtov, aby nôž zahodil, nereagoval. Zásahovka ho preto spacifikovala, pričom mu príslušníci PPÚ vulgárne nadávali, vystrelili naňho asi 16 gumových projektilov a jeden ho dokonca kopal do hlavy.

„Z medializovaného videa sa nedá presne vyhodnotiť, či bol, alebo nebol zákrok policajtov adekvátny. Momentálne ich nadriadený vyhodnocuje zákrok z kamerových záznamov. Bude sa ním zaoberať odbor kontroly Prezídia PZ,“ uviedla policajná viceprezidentka Jana Maškarová. Dodala, že je potrebné si uvedomiť, že muž kričiaci „Allah akbar!“ mal batoh a policajti museli pracovať s verziou, že v ňom môže byť výbušnina. „Preto bolo nasadených toľko policajtov a použité donucovacie prostriedky,“ vysvetľuje. Iný názor má bývalý policajt a bezpečnostný analytik Albín Geršič (61).

„Pokiaľ ide o samotný zásah, bolo ho možné zvládnuť aj iným postupom,“ uviedol Geršič. „Muž v podstate priamo neohrozoval policajtov ani žiadnu inú osobu. Po použití streľby s gumovými projektilmi a po odhodení noža zo strany muža bol, podľa môjho názoru, zásah dosť tvrdý,“ dodal expolicajt.

Jeho slová potvrdil aj bývalý šéf osobných ochrankárov na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčírovič (45). „Polícia svojím príchodom prišla situáciu na miesto vyriešiť a nie svojím spravovaním eskalovať a vyhrotiť. Je smutné, že konanie jednotlivcov pokazí dojem celej akcie. Samozrejme, ak by hrozilo zasahujúcim policajtom nebezpečenstvo, ich reakcia musí byť rýchla a razantná,“ vysvetlil odborník na ochranu.

Ako doplnil, pri spútavaní majú byť rozdelené úlohy a ostatok tímu zaistuje priestor, aby neprišlo k sekundárnemu útoku na policajtov, ktorí spútavajú osobu. „Vycvičené a vyškolené poriadkové jednotky a správne vyzbrojené všade vo svete zvládajú takéto akcie samostatne, nepotrebujú na to SWAT team, ako je náš PPÚ,“ doplnil. Niektorých členov jednotky však aj pochválil. „Výborne komunikuje asi veliteľ zásahu, ktorý hovorí s osobou s nožom „nie nebude nikto strieľať, pane”, hovorí s tým, že policajt by mal byť aj psychológ: „Výborná práca asi veliteľa akcie, ktorý opäť verbálne upokojuje situáciu, ktorá sa vyhrotila až do brutality.“

Skončil na psychiatrii

Ozbrojený muž napokon skončil na psychiatrii. „V stredu 8. júla došlo na Prepoštskej ulici k incidentu, pri ktorom zadržali policajti 43-ročného muža. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa spáchaného závažnejším spôsobom konania,“ uvádza polícia a dodáva, že po vykonaní služobného zákroku príslušníkmi zásahovej jednotky bol muž hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení jednej z bratislavských nemocníc. „Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo, pričom vyšetrovanie tohto prípadu aj naďalej pokračuje,“ doplnila polícia.

Odborníci hodnotia jednotlivé etapy policajného zásahu.

Fotka č. 1:

Albín Geršič:

1. Na vulgarizmy používané pri zásahu proti mužovi s nožom nebol žiaden dôvod!

Peter Krajčírovič:

1. Už pri príchode počuť: „ukáž ruky, nerob pi*oviny”. Veľmi zle. Je veľmi dôležité, ako komunikuje policajt s ozbrojeným a evidentne duševne narušeným človekom, ktorý nerešpektuje výzvy. Vulgárna výzva situáciu ešte zhoršuje.

Fotka č. 2:

Albín Geršič:

2. Policajt s ochranným štítom mohol muža zraziť na zem sám bez streľby a ostatní ho potom mohli spacifikovať. Je to však na rozhodnutí veliteľa zásahu.

3. Konanie policajtov, ktorí muža držali na zemi, považujem za správne, pretože kládol aktívny odpor, bolo preto potrebné nohy a ruky eliminovať.

Peter Krajčírovič:

2. Na takéto situácie sú vhodné tasery, ktoré by pomohli zvládnuť takúto situáciu aj poriadkovým jednotkám.

3. Na spacifikovanie nie je potrebných 6 mužov. Bohato stačia traja. Jeden zabezpečí nohy, ktoré zakliní jednu cez druhú, ďalší dvaja mu spútajú ruky.

Fotka č. 3:

Albín Geršič:

4. Konanie policajta, ktorý spacifikovaného muža na zemi kopal smerom k jeho hlave, považujem za neprimerané a neprípustné.

Peter Krajčírovič:

4. Čo daným kopom policajt sledoval? Išlo už iba o spútavanie a bodysearching, či nemá u seba ďalšiu zbraň. Osoba bola schúlená a kládla iba pasívny odpor.