O odvolaní Kollára rokoval klub aj koaličná rada: Olej do ohňa prilial aj premiér Matovič

Diplomovka Borisa Kollára (54) vytvorila koaličný tandem strán SaS a Za ľudí.

Oba poslanecké kluby pre pochybnosti ohľadom diplomovej práce šéfa parlamentu požadujú jeho odvolanie z funkcie - zároveň však dodávajú, že tento post naďalej patrí strane Sme rodina. Šéf zákonodarného zboru však o ničom podobnom nechce počuť a vraví, že jeho odvolanie bude znamenať odchod strany z vlády. O budúcnosti koalície rozhodoval v pondelok poslanecký klub kollárovcov aj koaličná rada.

Pri obojstrannom napínaní svalov prilial ešte olej do ohňa premiér Igor Matovič (47), ktorý drží stranu Kollárovi. Premiér tvrdí, že zo strany SaS a Za ľudí ide iba o hru pre voličov. „Ani Za ľudí, ani SaS nebudú mať odvahu položiť vlastnú vládu, čiže bude to trošku také divadielko na ľudí,“ otvorene povedal Matovič v relácii Na telo, plus aj na spravodajskom portáli TVnoviny.sk. Ďalej vyhlásil, že Kollárove slová o odchode berie vážne a rovnako to chápu aj naoko nespokojní koaliční partneri.

„Ja predpokladám, že na konci Za ľudí aj SaS stiahnu chvost a bola to len taká hra na ľudí,“ neodpustil si štipľavú poznámku šéf vlády. Tieto slová poriadne nasrdili členov SaS a Za ľudí. „Tieto dehonestujúce výroky sú v prvom rade vizitkou ich autora a nebudeme ich komentovať,“ uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Podpredsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová (44) zase nesúhlasí s odkazmi cez médiá. O celej záležitosti bude podľa svojich slov hovoriť na koaličnej rade. „Premiér by mal jednotlivých členov koalície spájať a zjednocovať, nie rozdeľovať,“ zamyslela sa Remišová.

Jej spolustraníčka Jana Žitňanská (46) v pondelok dodala, že svoj názor nemienia zmeniť. „Strana Za ľudí zotrváva na svojom stanovisku o vyvodení politickej zodpovednosti predsedom NR SR Borisom Kollárom,“ povedala Žitňanská. Popoludní o ďalšom postupe rokoval posalanecký klub Sme rodina.

„Povedali sme, že berieme na vedomie, čo oni požadujú, a kvôli tomu je to jeden z bodov na zasadaní klubu a koaličnej rady. Kým nebude debata, neviem nič viac povedať,“ vysvetlil nám pred rokovaním poslanec Sme rodina Peter Pčolinský. Zasadnutie ich poslaneckého klubu aj stretnutie koaličnej rady skončilo v pondelok v čase po našej uzávierke.