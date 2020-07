Strana Spolu má ďalšie vážne podozrenia: Predseda parlamentu vysvetľoval svoju podnikateľskú minulosť

Firma, ktorej v minulosti predal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) svoj podiel v spoločnosti, nemusí byť podozrivá len preto, že je z Cypru. Kollár to uviedol v reakcii na podozrenia mimoparlamentnej strany Spolu, že firma BSSC, v ktorej bol spoločníkom, je poprepájaná so schránkovými firmami.

Kollár sa mal podľa strany v roku 2002 predajom podielu zapojiť do schémy využívanej na pranie špinavých peňazí. Firma BSSC nemá podľa Kollára žiadne nedoplatky.

Šéf parlamentu zároveň dodal, že sa snaží päť rokov zvolať valné zhromaždenie, aby ho mohli z firmy vypísať. "Bol to investor, ktorý kúpil 50 percent BSSC," odpovedal na to, prečo predal podiel cyperskej firme. Kollár nevedel povedať, čomu sa firma venovala. "Neviem, bol to finančný investor, to ma nezaujímalo," dodal. Zdôraznil tiež, že osobu s menom Geoffrey Magistrate nepozná a tento predaj sa konal v roku 2002, čo bolo podľa Kollára dlhé roky predtým, ako sa objavila táto osoba v kauze Panama Papers.

Predseda Spolu Juraj Hipš v pondelok upozornil, že firma BSSC je poprepájaná so schránkovými firmami z Cypru, Karibiku aj Panamy. V roku 2002 bol Kollár spoločník tejto firmy, pričom jej hodnota sa podľa strany blížila k nule, no Kollár podľa strany predal tento podiel cyperskej schránkovej firme za 8,3 milióna eur. V tejto firme figuroval Geoffrey Magistrate, ktorého podľa Spolu investigatívni novinári spájajú s podozreniami z prania peňazí, pričom sa objavuje aj v kauze Panama Papers. Táto firma je napojená na ďalšie schránkové firmy v Karibiku. Predstavitelia strany Spolu sa odvolávajú na databázy Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ).

Firma BSSC nemá podľa Kollára žiadne nedoplatky. "Táto firma vlastnila podiel na celej Prvej tatranskej, to je spoločnosť, ktorá mala všetky lyžiarske strediská v Tatrách," reagoval na tvrdenia Spolu, že firma mala takmer nulovú hodnotu.

Predseda parlamentu by mal podľa Hipša vysvetliť podozrivé finančné transakcie a povedať, kto sú skutoční majitelia schránkových firiem. Takisto vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby bol rovnako dôsledný aj v prípade svojho koaličného partnera, ako bol v pozícii opozičného politika.

Premiér uviedol, že čokoľvek, čo spochybňuje jeho koaličných partnerov, ho vyrušuje. Akékoľvek otázky na informácie spochybňujúce podnikanie Kollára by mal podľa Matoviča zodpovedať Kollár.