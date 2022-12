Vianoce s MOVINOm

Blížia sa k nám najkrajšie sviatky v roku Vianoce, ku ktorým okrem stromčeka, či darčekov patrí aj dobré jedlo a víno.

Predovšetkým k vianočnému prípitku patrí kvalitný sekt, preto by na vašom stole nemal chýbať výnimočný Grand sekt Chardonnay brut vyrobený tradičnou metódou kvasenia vo fľaši. Medzi najčastejšie štedrovečerné jedlá na Slovensku patrí ryba podávaná na rôzne spôsoby. Vynikajúco ju doplníte so sviežou Noriou 2021, či zrelým Rizlingom vlašským, neskorý zber 2020. Veľmi obľúbeným jedlom na vianočnom stole je aj vyprážaný rezeň, ktorý v kombinácii so Chardonnay, výber z hrozna 2021 alebo Pálavou 2021 vytvorí nebíčko na jazyku. V mnohých domácnostiach sa podáva aj pečená hus alebo kačka, ku ktorej sa skvele hodí Grand Riesling 2018, Frankovka modrá, výber z hrozna 2021 alebo Grand Cabernet 2018. Po dobrom jedle nesmú chýbať ani sladké maškrty, ktoré sa krásne snúbia s Rulandským bielym, bobuľový výber 2021, Rizlingom rýnskym, hrozienkový výber 2021, či vynikajúcim polosladkým rosé Grand Cabernet 2017. Spolu s tými najmenšími si môžete vychutnať aj 100 % hroznovú šťavu.

Spríjemnite si vianočné sviatky vínom MOVINO, ktoré je nie len skvelou súčasťou sviatočných stolov, ale aj výborným darčekom. Originálne nápady nájdete na www.movino.sk. Tu je pár našich tipov:

• Vianočné degustačné sety

• Drevené darčekové balenia

• Grand Merlot Villa Busan 3 l

• Grand Sekt Chardonnay

• Hroznový destilát

• Hroznová šťava

• Darčeková poukážka na nákup vín

Milí priatelia, prajeme Vám krásne prežitie Vianoc a šťastný Nový rok 2023.