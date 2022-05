Fico si poriadne podal prezidenta Zelenského: Drsný odkaz expremiéra

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico odkázal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slováci nie sú jeho sluhovia.

Podľa strany Smer-SD Zelenskyj žiada od Slovenska, aby prijalo „nezmyselné sankcie“ v podobe zastavenia odberu lacných a bezpečných dodávok ruského plynu a ropy. Fico tak reagoval na prezidentov prejav v Národnej rade Slovenskej republiky. „Jeho ľudia sa nám doslova vyhrážajú, že keď Slovensko nebude Ukrajinu poslúchať, tak to bude Ukrajina, ktorá nám tieto dodávky zastaví,“ pokračoval Fico s tým, že ako predseda vlády by som vetoval „nezmyselné sankcie“, ako zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska.

Predseda strany Smer-SD uviedol, že ak by boli vo vláde, pomohli by každému utečencovi pred vojnou, „ale nie špekulantom na Porsche“. Rovnako odmietol posielanie zbraní Ukrajine a zdôraznil mierové riešenie konfliktu. „Slovensko s vojnou, ktorú Ukrajina vedie v záujme USA, nemá nič spoločné. Rusko nie je a nemôže byť náš smrteľný nepriateľ. My nechceme žiadneho nepriateľa,“ povedal.