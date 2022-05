Inteligentné hodinky menia život hendikepovaným ľuďom

Môžu byť dôležitým záchranným prostriedkom, najmä pri volaní o pomoc v núdzovej situácii.

Inteligentné hodinky dokážu oveľa viac, než len ukazovať čas. Ľuďom so zdravotným postihnutím môžu zásadne zmeniť život, pretože majú množstvo funkcií, ktoré podporujú ich nezávislosť. Od platenia za nákupy, alebo pohár piva až po čítanie e-mailov a udržiavanie kontaktu s blízkymi môžu inteligentné hodinky a ďalšie zariadenia, ako sú telefóny a tablety, zohrávať zásadnú úlohu pri podpore ľudí so zdravotným postihnutím.

Pracovná terapeutka spoločnosti Novitatech Louise Ganserová hovorí, že používanie inteligentných hodiniek môže zohrávať veľkú úlohu pri podpore ľudí so zdravotným postihnutím, aby boli nezávislejší. „Čím nezávislejší môžete byť, tým bezpečnejšie sa cítite vo svojom prostredí a nemusíte sa spoliehať na to, že vám pomôžu iní ľudia. Najmä ak ste v podniku alebo na nákupoch, kde vás nikto nepozná,“ hovorí Louise.

Inteligentné hodinky môžu byť dôležitým a spoľahlivým záchranným prostriedkom pre ľudí so zdravotným postihnutím, najmä pri volaní o pomoc v núdzovej situácii. Obrovskou výhodou je hlasové ovládanie a ďalšie funkcie dostupnosti v systémoch Android aj iOS, čo znamená, že človek nemusí fyzicky ovládať svoje zariadenie. Možnosť prepojiť hodinky alebo inteligentné zariadenie s bankovým účtom je tiež veľkým benefitom pre ľudí so zdravotným postihnutím – oveľa jednoduchšie je platiť za veci bez toho, aby ste museli žiadať od cudzinca, aby vám vybral peniaze z peňaženky. Stačí priložiť hodinky alebo telefón k terminálu a realizovať platbu, do určitej sumy nie je potrebné zadávať ani číslo PIN.

Louise Ganserová hovorí, že pri rozhovoroch s ľuďmi o používaní inteligentných zariadení na podporu ich nezávislosti často urobí tzv. mapu funkcií: „Vždy sa snažíme o prístup zameraný na človeka, aby sme sa uistili, že dokáže dosiahnuť svoje ciele, takže sa s ním a jeho rodinou porozprávame o tom, aké funkcie potrebuje a spoločne určíme, ktoré funkcie sú nevyhnutné a ktoré sú žiaduce. Potom sa pozrieme na rôzne inteligentné zariadenia, ktoré sú dostupné na trhu a nájdeme také, ktoré vyhovuje týmto potrebám.“