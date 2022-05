Prvé mesto na svete bude ťažiť bitcoiny

Fort Worth je prvým mestom v USA, ktoré bude z radnice prevádzkovať ťažobné zariadenia.

Prvé mesto na svete ťaží bitcoiny priamo z radnice. Je ním 900-tisícový Fort Worth v americkom Texase. Výstavbu a spustenie prvej ťažobnej farmy má na svedomí priamo starostka mesta Mattie Parkerová. Tri ťažobné súpravy Bitmain Antminer S9 budú bežať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, v klimaticky kontrolovanom krídle radnice Fort Worth.

Bitcoin ťažia „baníci“ na celom svete prostredníctvom vysokovýkonných počítačov tak, že súčasne vytvárajú nové bitcoiny a overujú transakcie. Tento proces si vyžaduje vybavenie na profesionálnej úrovni, technické know-how a veľa elektriny. Preto aj pilotný projekt mesta Fort Worth podľa starostky začína v malom.

Každý z troch strojov programu spotrebuje podľa odhadov mesta rovnaké množstvo energie ako domáci vysávač. Starostka očakáva, že náklady na elektrickú energiu, potrebnú pre program, budú kompenzované hodnotou vyťažených bitcoinov. Okrem pridania bitcoinov do rozpočtu mesta Parkerová očakáva, že bitcoiny Fort Worth peslávia. „Veľa ľudí nevie, kto sme. Chceme to zmeniť a veríme, že technologická inovácia vrátane kryptomien je spôsob, akým to urobíme,“ povedala Parkerová pre televíziu CNBC.

Fort Worth je momentálne najrýchlejšie rastúcim mestom v Texase. Stasrostka očakáva, že bitcoin bude v budúcnosti dôležitou súčasťou ekonomiky mesta. Aj tak však Fort Worth po šiestich mesiacoch prehodnotí a rozhodne, či do výstavby bitcoinovej bane investuje ďalšie peniaze.