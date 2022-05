Budú Apple Watch pripojené na satelit?

Pripojenie na satelit bude fungovať v núdzových prípadoch, keď vypadnú mobilné služby.

Už počas minulého roka sa hovorilo o tom, že iPhone 13 dostane satelitnú konektivitu. Napokon sa však táto funkcia posunula až na plánovaný iPhone 14. Agentúra Bloomberg najnovšie prišla s informáciou, že satelitnou konektivitou by mohli disponovať aj smart hodinky Apple Watch 8.

„Aj Apple Watch sú predurčené na získanie tejto funkcie,“ píše Mark Gurman z Bloombergu. Podľa jeho odhadu Apple príde s novinkou ešte v tomto roku alebo začiatkom roka 2023. iPhone alebo Apple Watch poskytnú alternatívu k ručným satelitným komunikátorom s podobnými funkciami. Apple na technológii spolupracuje so spoločnosťou Globalstar Inc. Tá už oznámila, že dosiahla dohodu o kúpe 17-tich nových satelitov, ktoré pomôžu poháňať „nepretržité satelitné služby“.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by mal Apple v tomto roku uviesť tri nové modely Apple Watch – bežný model, nové SE a úplne nové hodinky určené na extrémne športy. Pripojenie na satelit budú zrejme mať bežné Apple Watch a tie určené do extrémnejších podmienok. Podľa Gurmana budú satelitné núdzové funkcie fungovať iba v oblastiach bez mobilného pokrytia a iba na vybraných trhoch. Rozšírenie príde na rad v budúcnosti, keď Apple nasadí svoje vlastné satelity na prenos údajov do zariadení.