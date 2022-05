Musk sľubuje robotaxíky, budú ekologické a lacnejšie

Výrobca elektromobilov Tesla vyrobí „špecializovaný“ taxík s vlastným pohonom.

Elon Musk chystá ďalšie prekvapenie. Majiteľ automobilky Tesla oznámil, že chce vyrábať robotické taxíky, ktoré budú „vyzerať futuristicky“. 50-ročný miliardár v čiernom kovbojskom klobúku a slnečných okuliaroch novinku oznámil pri otvorení továrne Tesly v Texase, ktorá je domovom jej nového sídla za 1,1 miliardy dolárov.

„Bude to v masívnom množstve. Plne samojazdiace. Bude tu špeciálna robotaxi,“ povedal Musk pre agentúru Reuters. Podľa Muska bude flotila robotických taxíkov Tesla vypustená do sveta v roku 2024 a bude skutočne autonómna, bez možnosti prevzatia riadenia človekom. Musk uviedol, že robotické taxi je „zásadne optimalizované pre autonómiu“ a nebude mať volant ani pedále. Cieľom je dosiahnuť čo najnižšie náklady na kilometer. Náklady na jazdu robotickým taxíkom Tesla vraj budú nižšie ako na jazdu autobusom. „Myslím, že to bude veľmi silný produkt,“ povedal a dodal, že projekt bude ohromným motorom rastu spoločnosti Tesla.

Treba si však na Muskove sľuby dať pozor. O plne autnómnom aute už totiž hovoril viackrát a termín zatiaľ netrafil. V roku 2019 povedal, že v roku 2020 bude na niektorých trhoch v USA dostupné robotické auto bez ľudských vodičov.

V januári povedal, že by bol „šokovaný“, ak by Tesla tento rok nedosiahla úplne samoriadenie, ktoré je bezpečnejšie ako u ľudí. Tesla teraz predáva pokročilé asistenčné systémy pre vodiča za 12 000 dolárov s prísľubom ďalších funkcií. Hovorí, že softvér nerobí jej vozidlá autonómnymi a vyžaduje dohľad vodiča.

Tesla budúci rok spustí výrobu svojho Cybertrucku, ako aj humanoidného robota Optimus. Nové giga závody firmy v Texase a Berlíne budú vyrábať vozidlá a vlastné batériové články.