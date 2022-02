Dvojnásobný víťaz NHL Tomáš Kopecký spomína na triumf vo Vancouveri: So Švédmi sme na hrách ešte neprehrali

Ďalší severský protivník! Slovenskí hokejisti po zápase s Fínskom nastúpia už dnes o 9.40 SELČ proti Švédsku. S „tromi korunkami“ sme pod piatimi kruhmi v samostatnej ére ešte neprehrali. Bývalý útočník Tomáš Kopecký (40) si pre Nový Čas zaspomínal na posledný triumf nad Švédmi vo Vancouveri (4:3) a naznačil aj recept na úspech!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenskí hokejisti sa so švédskym výberom stretli pod piatimi kruhmi iba trikrát - v Lillehammeri 1994 remizovali 4:4, v Turíne 2006 sme vyhrali 3:0 a vo Vancouveri 2010 po dráme 4:3. „Bol to vtedy veľmi ťažký zápas, išlo o postup do semifinále. Celý duel sme viedli a napokon sme po dráme postúpili. Hrali sme vtedy naozaj dobre,“ zaspomínal si dvojnásobný víťaz NHL Tomáš Kopecký, ktorý strelil rozhodujúci štvrtý gól.

Môžeme prekvapiť

Ako vidí bývalý reprezentant dnešný duel v Pekingu? „Myslím si, že náš tím má šancu aj teraz uspieť. Švédi sú bez hráčov NHL, ale napriek tomu sú favoriti. Musíme zachytiť začiatok, nastúpime necelých 24 hodín po stretnutí s Fínmi, takže to bude aj fyzicky náročné. A nemôžeme sa nechávať vylučovať, potom máme šancu na úspech,“ naznačil recept na úspech čerstvý štyridsiatnik.

Opäť bez Ďalogu

Ešte na utorkovom tréningu si privodil svalové zranenie v dolnej časti tela obranca Marek Ďaloga (32). Včerajší súboj s Fínskom presedel iba v hľadisku a do hry nezasiahne ani proti Švédom. „Zápas proti Lotyšom možno už stihnem,“ vyjadril sa Ďaloga.