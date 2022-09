Prvýkrát od začiatku invázie: Čínsky šéf diplomacie sa stretol s Kulebom, povedal mu toto

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa v New Yorku v rámci Valného zhromaždenia OSN stretol so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom. V piatok to uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Išlo o prvé osobné stretnutie týchto dvoch ministrov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára, hoci medzitým dvakrát spolu telefonovali. Šéf čínskeho rezortu diplomacie Kulebovi povedal, že "suverenita a územná celistvosť všetkých krajín musia byť rešpektované... Legitímne obavy všetkých krajín o bezpečnosť musia byť brané vážne a musia byť podporované všetky snahy, ktoré vedú k mierovému urovnaniu krízy", píše sa vo vyhlásení čínskeho ministerstva. Wang tiež svojmu ukrajinskému kolegovi povedal, že "Čína je vždy odhodlaná podporovať mierové rozhovory, nikdy sa nečinne neprizerá, nikdy neprilieva olej do ohňa a nikdy nezneužíva situáciu pre vlastné záujmy". Kuleba napísal o stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí v príspevku na sociálnej sieti Twitter. "Môj náprotivok opätovne potvrdil, že Čína rešpektuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj jej odmietanie použitia sily ako prostriedku na riešenie sporov," uviedol Kuleba. Čína doposiaľ odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu, keďže čínsky prezident Si Ťin-pching sa snaží o úzku spoluprácu so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom v boji proti Spojeným štátom, približuje AFP. Peking už viackrát vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine prostredníctvom dialógu, avšak nepodnikol žiadne kroky na jeho realizáciu.