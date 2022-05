Čašníčka odhalila tvrdú realitu, s ktorou sa stretáva v práci: Mnohé ženy súhlasne prikyvujú

Práca čašníka vie byť skutočne náročná. Svoje o tom vie aj Niamh, ktorá sa na sociálnej sieti TikTok rozhodla zveriť o svojej práci, no trochu z iného uhla.

Čašníčka totiž narazila na problém, ktorý spočíva v sexualizácii jej osoby. To, či dostane prepitné, vraj závisí od oblečenia, ktoré má na sebe. Viac dostane, keď má na sebe sukňu, ako keď si dá nohavice. Táto skutočnosť sa jej nepozdáva, pretože sa v práci cíti ako objekt.

Na videu, ktoré si pozrelo už viac ako 53-tisíc užívateľov, má na sebe krátku čiernu sukňu s topom a teniskami. Niamh potom spustí: „Smutným a pravdivým faktom o čašníkoch je, že sa so mnou dnes bude lepšie zaobchádzať a dostanem viac prepitného kvôli tomu, čo mám na sebe, ako keď som mala včera nohavice, bez ohľadu na to, či sa úroveň mojich služieb zmení,“ hovorí v klipe, pričom dodáva, že podľa nej sme všetci len objektmi. „Čím lepšie vyzerám, tým väčší rešpekt získam."

Ukázalo sa však, že Niamh nie je jediná, ktorá zažila zmenu v postoji zákazníkov v závislosti od toho, či má na sebe sukňu. Mnoho ďalších žien si vylialo srdce z rovnakých pocitov. „Nechcem nosiť make-up do práce, no viem, že keď si ho dám, zákazníci budú omnoho milší,“ napísala jedna zo žien v komentároch. „Je to veľká pravda, bohužiaľ,“ či „Áno. Vždy som mala lepšie tringelty, keď som nosila rúž a veľké náušnice,“ zneli ďalšie príspevky užívateliek.

Nie všetci však súhlasili s vyhlásením Niamh. „Budem úprimný, bolo mi jedno, čo má čašník alebo čašníčka oblečené. Ide o to, akí sú zdvorilí," napísala jedna osoba a na jej názor reagovala aj žena, ktorá taktiež pracuje ako čašníčka. „Úprimne? Pracujem za barom a dostávam prepitné oveľa viac, ak sa snažím usmievať, bez ohľadu na to, čo mám na sebe." Ďalšia osoba pridala komentár v podobnom duchu. „V skutočnosti som začala nosiť nohavice a prestala som nosiť make-up a moje tringelty sú približne rovnaké. Možno to závisí od toho, kde pracuješ?," spýtala sa.