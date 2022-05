Žena chcela krásne opálenie, skončilo to katastrofou: Keď to uvidíte, do solária ani len nevkročíte!

Žena povzbudzuje ostatných, aby prestali používať solária po trápení, ktorým si prešla ona!

Slečna zdieľala krátke video na sociálnej sieti TikTok, kde varuje ľudí aby nikdy nenavštívili solárium. Vysvetľuje, že už 3 týždne trpí silnou vyrážkou, a tá sa stále rozširuje. Na šokujúcich snímkach ju možno vidieť od hlavy po päty pokrytú červenou hrboľatou vyrážkou.

Pre portál The Sun vyjadrila, že to navyše neustále svrbí a nemôže prestať. Zatiaľ berie tabletky, ktoré aspoň trošku znižujú začervenanie. Mnohí používatelia sociálnych médií zostali z tohto príspevku zdesení.

Písali, ako sa teraz boja do solária čo i len vkročiť. Jedna používateľka mala dokonca práve v ten deň namierené do salónu, no rozmyslela si to. Autorka videa sa vyjadrila, že návšteva solária jej nestojí za takéto dôsledky. Nejde len o to, ako to vyzerá, ale taktiež aj o bolesť, ktorú pri tom pociťuje.

Jedna používateľka TikToku súcitila a spomenula, že niečim podobným si prešla aj ova. Zmienila, že jej trvalo až rok kým si dokázala dať pokožku dokopy. Medzitým mali iní svoje vlastné teórie o tom, čo by vyrážka mohla byť. Viacerí sa zhodli v tom, že vyrážka je podobná psoriáze a, že si ňou taktiež prešli.

Jeden používateľ jej dokonca tvrdil, že to môže byť aj z krému, ktorý požívala v soláriu. Poznamenal, že jeho kamarátka mala niečo podobné a bolo to z alergickej reakcie, práve na spomínaný krém. Bývalý užívateľ solária však odpovedal, že vždy používal rovnaký krém na opaľovanie a nikdy predtým sa nič nestalo.