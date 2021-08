Mysleli si, že má len brušnú virózu: Obrovská chyba, chlapček bojoval o život

Ich srdcia boli rozbité na milióny kúskov. Zdrvení rodičia prišli o milovaného synčeka, teraz varujú aj ostatných.

Ako uvádza portál The Sun, rodičia Joanne Hedley a Peter Hayes sa obávali o svojho syna Reggieho, ktorý sa sťažoval na bolesť bruška a necítil sa dobre.Realita bola úplne iná, slová odborníkov ich zrazili na kolená.

Lekári chlapčekovi diagnostikovali neuroblastóm, čo je zhubný nádor vyskytujúci sa u malých detí. Po prognóze tretieho štádia absolvoval mesiace brutálneho liečenia, pričom rodina dúfala, že sa malý bojovník vylieči.

Len niekoľko týždňov potom, čo sa mu narodil brat, sa Reggie opäť necítil dobre a lekári zistili, že jeho rakovina je späť a rozšírila sa aj do ďalších orgánov. Chlapček poslednýkrát vydýchol o 10 dní neskôr v júli 2021. Žena bola v radostnom očakávaní: Verdikt lekárov ju položil na kolená! Zdrvení rodičia sa rozhodli o ich životnom trápení prehovoriť a tým varovať aj iných rodičov, aby nepodcenili na prvý pohľad banálne príznaky. Žalúdočné problémy sú červenou vlajkou pre túto chorobu, ale môže tiež spôsobiť horúčku, bolesť kostí a zmeny nálady. „Boli sme úplne zaslepení. Vôbec sme o tom nemali potuchy. Mysleli sme si, že ho len bolí bruško a dostane paracetamol a pošlú ho domov. Chceme zvýšiť informovanosť, aby si ľudia nemysleli, že to je len brušná viróza,“ prehovorila zdrvená mama Joanne.

„Bolo to zničujúce. Plánovali sme si prázdniny a Reggie sa tešil v septembri do školy. Bol taký nadšený. Mysleli sme si, že by mohol konečne začať žiť svoj život. Kým nám nepovedali, že už nedokážu nič urobiť, stále sme si mysleli, že sa z toho dostane, pretože sa mu tak dobre darilo,“ spomína na ťažké okamihy Joanne.