Prezidentka bola vo svojom prejave poriadne kritická, politológ: Všimol som si 3 silné momenty

Ostrá kritika koalície, opozície aj nenávistných prejavov v spoločnosti. V správe o stave republiky, ktorú predniesla v utorok v NR SR prezidentka Zuzana Čaputová (49), bolo len málo optimistických miest, tie však vyzneli o to silnejšie.

Hlava štátu odkázala občanom, aby neopúšťali vieru, že slušný a poctivý život má zmysel. Vládnej koalícii naproti tomu nepriamo povedala, že ak nedokáže vládnuť menej chaoticky, mala by umožniť predčasné voľby.

Prezidentka sa v úvode prejavu zamerala na ekonomické problémy občanov a špeciálne upozornila na situáciu žien, ktoré na Slovensku stále nie sú rovné mužom. Spomenula pritom aj ťaživú situáciu konkrétnych ľudí, s ktorými sa v poslednom čase rozprávala, napríklad dôchodkyňu z Prievidze, ktorá poberá 350-eurový dôchodok. „Povedala mi, že pri tomto tempe zdražovania sa asi bude musieť odúčať jesť,“ prerozprávala jej príbeh. Hoci vládnu koalíciu pochválila za viacero prijatých opatrení či reforiem, vzápätí ju ostro kritizovala.

„Výsledkom domácej politiky je nebývalý zmätok. Koaliční politici boli často sami sebe väčšími protivníkmi, ako im bola opozícia. Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával. My však v dobrých časoch ani omylom nie sme,“ vyhlásila Čaputová. „Ak to koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom nanovo si vybrať svojich volených zástupcov,“ dodala prezidentka.