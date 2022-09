Skončíme bez lekárov? Zdravotníci dvíhajú kotvy, zvyšovanie platov podľa nich nestačí: Toto treba urobiť!

Hrozba hromadných výpovedí zo strany lekárov sa nezmenšila, ale skôr naopak.

Vláda síce schválila najvyšší rast platov lekárov a sestier od roku 2013, dotknuté profesie sa však bránia, že je to nedostatočné. Lekárske odborové združenie plánuje do konca septembra zbierať výpovede lekárov a od októbra by asi trom tisíckam začala plynúť výpovedná lehota.

Začínajúcemu lekárovi bez špecializácie by malo po novom pribudnúť 279 eur v hrubom, zatiaľ čo lekár so špecializáciou a po 20 rokoch praxe by si mal prilepšiť o 421 eur. Lekárske združenia však nie sú spokojné, pričom neprotestujú len proti podľa nich slabému zvyšovaniu platov, ale najmä upozorňujú, že problémov, ktoré treba v zdravotníctve urýchlene riešiť, je ďaleko viac ako zvýšenie úrovne lekárskych fakúlt či oddialenie rušenia oddelení.

„Len samotné navýšenie miezd problémy slovenských nemocníc nevyrieši. Úrad pre dohľad skonštatoval, že keď sa nezmení financovanie a nezavedie DRG (spravodlivejšie odmeňovanie jednotlivých nemocníc podľa typu odvedených úkonov - pozn. red.), dôjde ku kolapsu štátnych nemocníc,“ vyjadril sa šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Združenie zbiera po nemocniciach výpovede, podľa posledných údajov ich má už 3 500. A ak ich nazbiera dostatok, na začiatku októbra ich chcú lekári podávať hromadne. Tisícky tak odídu na konci roka.

Lengvarský sa na to zatiaľ pozerá s pokojom. „V pondelok 3. 10. uvidíme, koľko bude výpovedí, či sa pridajú sestry, v akých regiónoch, v akých zariadeniach, a podľa toho budeme reagovať,“ vyhlásil s tým, že úprava platov je zatiaľ maximom možného. Na lekárov apeloval aj premiér Heger: „Dnes na to nie je dobrý čas.“