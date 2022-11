Strach o legendárnu Bohdalku: S ukrutnými bolesťami skončila v nemocnici! Utrápené slová herečky

Jednu z najlegendárnejších českých herečiek, Jiřinu Bohdalovú (91), trápi zdravie. Podľa informácií českého Blesku musela herečka zrušiť plánované predstavenie, keďže skončila v nemocnici na Homolke.

Ako uvádza portál Bohdalovú trápi neustupujúca chrípka, ku ktorej sa pridali aj neznesiteľné bolesti chrbtice. „Moje telo má cez deväťdesiat rokov, bohužiaľ, s tým nič nenarobím. Ležím na infúziách, po každej sa mi krátko uľaví, ale potom sa to zase vráti,“ prezradila Bohdalová Blesku.

„Do toho som bolestivo pohla s chrbticou. Zrazu akoby mnou prešiel nôž. Beriem na to lieky, zatiaľ to ale príliš neustupuje. Čakám a modlím sa, aby sa to už zlepšilo. Trvá to už niekoľko dní, tak dúfam, že to bude čoskoro,“ opísala svoje trápenie herečka, ktorá si nepraje nič iné, len aby sa jej zdravotný stav zlepšil.